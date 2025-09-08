Step Up SIP का बढ़ता क्रेज, लेकिन सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप! अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट नहीं बता रहे आपसे ये बड़ी बात

आजकल हर जगह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा SIP (Systematic Investment Plan) की होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 तक भारत में SIP में कुल योगदान 28,464 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है. वहीं, एक्टिव SIP अकाउंट की संख्या भी 9.11 करोड़ से ज्यादा हो गई है. हालांकि, अब एक और नया ट्रेंड Step Up SIP तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर फाइनेंस गुरुओं की सलाह तक, हर जगह Step Up SIP को SIP से बेहतर बताया जा रहा है. हालांकि क्या सच में Step Up SIP उतना फायदेमंद है, जितना दिखाया जाता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं.

SIP का असली गणित

मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और अगले 30 साल तक बिना रुके इसे जारी रखते हैं. यहां हमने 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को मान लिया है. तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 36,00,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी अमाउंट 3,08,09,732 रुपये. यानी आपका पैसा करीब 8 गुना बढ़ गया. यहां आपका इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन रिटर्न के मुकाबले गुणा बहुत बड़ा है.

Step Up SIP का जादू या जाल?

अब बात करते हैं Step Up SIP की. इसमें आप हर महीने 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर साल अपनी SIP को 10% बढ़ाते हैं. यानी पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 11,000 रुपये, तीसरे साल 12,100 रुपये और ऐसे ही आगे. तो यहां आपका कुल इन्वेस्टमेंट: 1,97,39,283 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट: 7,98,57,763 रुपये. यानी आपका पैसा करीब 4 गुना बढ़ा. पहली नजर में यह आंकड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट SIP से ढाई गुना ज्यादा है. लेकिन असली खेल आपके इन्वेस्टमेंट साइज में छुपा है.

बड़ा अंतर- कितना लगाया, कितना पाया?

साधारण SIP में आपने सिर्फ 36 लाख रुपये लगाए और बदले में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा पाए. वहीं Step Up SIP में आपने लगभग 1.97 करोड़ रुपये लगाए और बदले में 7.98 करोड़ रुपये पाए. मतलब, SIP में आपको इन्वेस्टमेंट का 8 गुना रिटर्न मिला जबकि Step Up SIP में केवल 4 गुना रिटर्न मिला.

तो क्या Step Up SIP गलत है?

नहीं, Step Up SIP गलत नहीं है. असल में यह उन लोगों के लिए है जिनकी आय हर साल बढ़ती है और वे उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर ज्यादा फंड बनाना चाहते हैं. इससे आपको बड़ा फंड तो मिलेगा, लेकिन आपके लगाए गए पैसों का गुणक SIP जितना नहीं होगा. Step Up SIP का फायदा यह है कि महंगाई के बढ़ते असर को आप अपने इन्वेस्टमेंट के आकार से बैलेंस कर सकते हैं और रिटायरमेंट के समय आपके पास ज्यादा पैसा होगा.

असली सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स Step Up SIP को SIP से बेहतर बताकर प्रमोट करते हैं, लेकिन शायद ही कोई यह बताता हो कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यानी अमीर बनने का जादू सिर्फ रिटर्न से नहीं, बल्कि आपकी जेब से निकले ज्यादा पैसों से होता है.

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.