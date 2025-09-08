Step Up SIP का बढ़ता क्रेज, लेकिन सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप! अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट नहीं बता रहे आपसे ये बड़ी बात
Advertisement
trendingNow12914037
Hindi Newsबिजनेस

Step Up SIP का बढ़ता क्रेज, लेकिन सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप! अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट नहीं बता रहे आपसे ये बड़ी बात

आजकल हर जगह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा SIP की होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 तक भारत में SIP में कुल योगदान 28,464 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है,

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Step Up SIP का बढ़ता क्रेज, लेकिन सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप! अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट नहीं बता रहे आपसे ये बड़ी बात

आजकल हर जगह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा SIP (Systematic Investment Plan) की होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 तक भारत में SIP में कुल योगदान 28,464 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है. वहीं, एक्टिव SIP अकाउंट की संख्या भी 9.11 करोड़ से ज्यादा हो गई है. हालांकि, अब एक और नया ट्रेंड Step Up SIP तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर फाइनेंस गुरुओं की सलाह तक, हर जगह Step Up SIP को SIP से बेहतर बताया जा रहा है. हालांकि क्या सच में Step Up SIP उतना फायदेमंद है, जितना दिखाया जाता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं.

SIP का असली गणित
मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और अगले 30 साल तक बिना रुके इसे जारी रखते हैं. यहां हमने 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को मान लिया है. तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 36,00,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी अमाउंट 3,08,09,732 रुपये. यानी आपका पैसा करीब 8 गुना बढ़ गया. यहां आपका इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन रिटर्न के मुकाबले गुणा बहुत बड़ा है.

Step Up SIP का जादू या जाल?
अब बात करते हैं Step Up SIP की. इसमें आप हर महीने 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर साल अपनी SIP को 10% बढ़ाते हैं. यानी पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 11,000 रुपये, तीसरे साल 12,100 रुपये और ऐसे ही आगे. तो यहां आपका कुल इन्वेस्टमेंट: 1,97,39,283 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट: 7,98,57,763 रुपये. यानी आपका पैसा करीब 4 गुना बढ़ा. पहली नजर में यह आंकड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट SIP से ढाई गुना ज्यादा है. लेकिन असली खेल आपके इन्वेस्टमेंट साइज में छुपा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- 10000 से भी कम की SIP, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक खाते में आएंगे 70000 रुपये, समझें कैलकुलेशन

बड़ा अंतर- कितना लगाया, कितना पाया?
साधारण SIP में आपने सिर्फ 36 लाख रुपये लगाए और बदले में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा पाए. वहीं Step Up SIP में आपने लगभग 1.97 करोड़ रुपये लगाए और बदले में 7.98 करोड़ रुपये पाए. मतलब, SIP में आपको इन्वेस्टमेंट का 8 गुना रिटर्न मिला जबकि Step Up SIP में केवल 4 गुना रिटर्न मिला.

तो क्या Step Up SIP गलत है?
नहीं, Step Up SIP गलत नहीं है. असल में यह उन लोगों के लिए है जिनकी आय हर साल बढ़ती है और वे उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर ज्यादा फंड बनाना चाहते हैं. इससे आपको बड़ा फंड तो मिलेगा, लेकिन आपके लगाए गए पैसों का गुणक SIP जितना नहीं होगा. Step Up SIP का फायदा यह है कि महंगाई के बढ़ते असर को आप अपने इन्वेस्टमेंट के आकार से बैलेंस कर सकते हैं और रिटायरमेंट के समय आपके पास ज्यादा पैसा होगा.

असली सच्चाई
सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स Step Up SIP को SIP से बेहतर बताकर प्रमोट करते हैं, लेकिन शायद ही कोई यह बताता हो कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यानी अमीर बनने का जादू सिर्फ रिटर्न से नहीं, बल्कि आपकी जेब से निकले ज्यादा पैसों से होता है.

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Step Up SIPSIP Benefits

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;