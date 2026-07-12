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SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana: ₹12,500 मंथली निवेश से 15 साल में कहां बनेगा ज्यादा पैसा? जानिए पूरा हिसाब-किताब

अगर आप हर महीने ₹12,500 का निवेश 15 साल तक करते हैं, तो 12 प्रतिशत सालाना अनुमानित रिटर्न वाली SIP से करीब ₹59.49 लाख का फंड तैयार हो सकता है. वहीं, मौजूदा 8.2 प्रतिशत ब्याज दर पर सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग ₹43.18 लाख का कॉर्पस बन सकता है. आइए जानते हैं दोनों निवेश विकल्पों की पूरी तुलना.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:45 PM IST
SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana: ₹12,500 मंथली निवेश से 15 साल में कहां बनेगा ज्यादा पैसा? जानिए पूरा हिसाब-किताब
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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