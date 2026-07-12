/SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana: ₹12,500 मंथली निवेश से 15 साल में कहां बनेगा ज्यादा पैसा? जानिए पूरा हिसाब-किताब

SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana : बेटी के भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करने के लिए सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) दो लोकप्रिय लंबी अवधि के निवेश विकल्प हैं, जहां SSY सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित निवेश योजना है. वहीं, SIP बाजार से जुड़ा निवेश है. इससे लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है.
अगर आप हर महीने ₹12,500 का निवेश 15 साल तक करते हैं, तो 12 प्रतिशत सालाना अनुमानित रिटर्न वाली SIP से करीब ₹59.49 लाख का फंड तैयार हो सकता है. वहीं, मौजूदा 8.2 प्रतिशत ब्याज दर पर सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग ₹43.18 लाख का कॉर्पस बन सकता है. आइए जानते हैं दोनों निवेश विकल्पों की पूरी तुलना.
SIP की गणना में 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न को स्थिर माना गया है, जबकि SSY की गणना में 8.2 प्रतिशत ब्याज दर को पूरे निवेश समय तक समान माना गया है. वास्तविक SIP रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं और इसकी गारंटी नहीं होती. वहीं, SSY की ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही समीक्षा की जाती है.
सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP)
म्यूचुअल फंड में बाजार आधारित निवेश
अनुमानित रिटर्न: 12 प्रतिशत प्रति वर्ष
रिटर्न की गारंटी नहीं होती
लंबे समय में धन बढ़ाने के लिए उपयुक्त
निवेश और निकासी में लचीलापन (योजना के नियमों के अनुसार)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
बेटियों के भविष्य के लिए सरकार समर्थित बचत योजना
मौजूदा ब्याज दर: 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष
अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा: ₹1.5 लाख
15 साल तक योगदान किया जा सकता है
लागू नियमों के अनुसार ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री होती है
मान लेते हैं कि हर महीने ₹12,500 का निवेश किया जाता है, यानी सालाना ₹1.5 लाख.
मासिक निवेश: ₹12,500
निवेश अवधि: 15 साल
कुल निवेश: ₹22,50,000
अनुमानित रिटर्न: 12 प्रतिशत प्रति वर्ष
अनुमानित लाभ: ₹36,99,142
अनुमानित कुल कॉर्पस: ₹59,49,142
मासिक निवेश के बराबर राशि: ₹12,500 (सालाना ₹1.5 लाख)
निवेश अवधि: 15 साल
कुल निवेश: ₹22,50,000
ब्याज दर: 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष
अनुमानित ब्याज: ₹20,68,303
अनुमानित कुल कॉर्पस: ₹43,18,303
ऊपर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक:
SIP से अनुमानित कॉर्पस: ₹59,49,142
SSY से अनुमानित कॉर्पस: ₹43,18,303
दोनों के बीच अंतर: ₹16,30,839
12 प्रतिशत सालाना अनुमानित रिटर्न के आधार पर SIP, सुकन्या समृद्धि योजना की तुलना में करीब ₹16.31 लाख ज्यादा फंड तैयार कर सकती है.
सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और लंबे समय में ज्यादा धन बनाने की संभावना चाहते हैं. हालांकि, SIP का रिटर्न बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करता है और यह निश्चित नहीं होता. वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई सरकार समर्थित योजना है. इसमें सुरक्षित रिटर्न, टैक्स लाभ और सरकारी गारंटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसलिए यह सुरक्षित निवेश चाहने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है.