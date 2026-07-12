/SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana: ₹12,500 मंथली निवेश से 15 साल में कहां बनेगा ज्यादा पैसा? जानिए पूरा हिसाब-किताब

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और लंबे समय में ज्यादा धन बनाने की संभावना चाहते हैं. हालांकि, SIP का रिटर्न बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करता है और यह निश्चित नहीं होता. वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई सरकार समर्थित योजना है. इसमें सुरक्षित रिटर्न, टैक्स लाभ और सरकारी गारंटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसलिए यह सुरक्षित निवेश चाहने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है.