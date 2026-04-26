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Hindi Newsबिजनेसइंजन फेल, लैंडिंग गियर में लगी आग, हलक में अटकी 232 जिंदगियां, आधी रात दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के रनवे नंबर 28 पर क्या हुआ ? 10 दिन में दूसरा हादसा

इंजन फेल, लैंडिंग गियर में लगी आग, हलक में अटकी 232 जिंदगियां, आधी रात दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के रनवे नंबर 28 पर क्या हुआ ? 10 दिन में दूसरा हादसा

Delhi IGI Airport accident:   दिल्ली के ज्यूरिख जाने वाली फ्लाइट LX147 टेकऑफ करने ही वाली थी कि अचानक विमान का इंजन फेल हो गया. लैडिंग गियर से आग निकलने लगे , दूसरे इंजन से धुआं निकलने लगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 26, 2026, 01:14 PM IST
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इंजन फेल, लैंडिंग गियर में लगी आग, हलक में अटकी 232 जिंदगियां, आधी रात दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के रनवे नंबर 28 पर क्या हुआ ? 10 दिन में दूसरा हादसा

SWISS Delhi-Zurich flight:  दिल्ली  के इंदिरा गांधी हवाईअड्डे पर देर रात 1:08 बजे हडकंप मच गया. रनवे नंबर 28 पर अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली के ज्यूरिख जाने वाली फ्लाइट LX147 टेकऑफ करने ही वाली थी कि अचानक विमान का इंजन फेल हो गया. लैडिंग गियर से आग निकलने लगे , दूसरे इंजन से धुआं निकलने लगा. विमान में 232 यात्री सवार थे. सबकी सांसें अटक गई. फ्लाइट के अंदर चीख-पुकार मच रही थी. विमान में आग देखकर पायलट और क्रू मेंबर्स ने फौरन फुल इमरजेंसी घोषित कर दिया. टेकऑफ से पहले विमान में आई खामियों से हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिना एक भी सेकेंड गंवाए फौरन रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया. 

रनवे नंबर 28 पर क्या हुआ?  

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को विमान ने जल्दी से जल्दी बाहर निकालना था. रनवे पर इमरजेंसी स्लाइड का इस्तेमाल करके सभी को बाहर निकाला जा रहा था, जिस दौरानन 6 यात्री घायल हो गए. जिस विमान में तकनीकी खीमी आई, वो स्विस एयरलाइंस की LX147 है. एयरबस A330 के हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए. दिल्ली से ज़्यूरिख उड़ान भरने वाली फ्लाइट में टेकऑफ के वक्त आई इस खामी ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. अगर रेस्क्यू स्टाफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी समय रहते त्वरित एक्शन नहीं लेती तो ये बड़ा हादसा साबित हो सकता था.   

रनवे नंबर 28 पूरी तरह बंद

विमान हादसे और रेस्क्यू मिशन के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे नंबर 28 को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है. एयरलाइन और विमानन अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इंजन फेल होने, लैंडिंग गियर में आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है. स्विस एयरलाइंस की टीम दिल्ली पहुंच रही है, जहां आकर वो हादसे की वजहों का पता लगाएगी.  

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 10 दिनों में दूसरा हादसा

दिल्ली रनवे पर बीते 10 दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है. उससे पहले 16 अप्रैल को रनवे पर स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमान आपस में टक्कर हो गई थी. हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली अकासा एयर की फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी कि लेह से आए स्पाइसजेट का विमान की उससे टक्कर हो गई. इस टक्कर में स्पाइसजेट के दाहिना पंख का हिस्सा और अकासा एयर का बायां पंख टूट गया.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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