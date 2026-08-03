/MSME Bill 2026 Passed: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 20 साल पुराने कानून में बदलाव; अब नहीं फंसेगा पेमेंट?

Rajya Sabha MSME Bill: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि पिछले एक दशक में MSME सेक्टर को मिलने वाले कर्ज में काफी बढ़ोतरी हुई है. उनके मुताबिक, वर्ष 2014-15 में MSME सेक्टर का बकाया कर्ज करीब 10 लाख करोड़ रुपये था. अब यह बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. उन्होंने बताया कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत मिलने वाली क्रेडिट गारंटी भी बढ़ी है. वर्ष 2000 से 2022 के बीच यह करीब 3.14 लाख करोड़ रुपये थी. वहीं, 2022-23 से 2025-26 के चार सालों में यह बढ़कर 10.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है.