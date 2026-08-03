Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /MSME Bill 2026 Passed: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 20 साल पुराने कानून में बदलाव; अब नहीं फंसेगा पेमेंट?

MSME Bill 2026 Passed: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 20 साल पुराने कानून में बदलाव; अब नहीं फंसेगा पेमेंट?

Rajya Sabha MSME Bill: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने उच्च सदन में इस विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया. विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पारित हुआ. यह विधेयक MSME डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में संशोधन करने के लिए लाया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 03, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:47 AM IST
MSME Bill 2026 Passed: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 20 साल पुराने कानून में बदलाव; अब नहीं फंसेगा पेमेंट?
Image Credit: Canva

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड में गिरे सोने के दाम, चांदी रही स्थिर; जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड के भाव
2
3
4
5