/MSME Bill 2026 Passed: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 20 साल पुराने कानून में बदलाव; अब नहीं फंसेगा पेमेंट?

Rajya Sabha MSME Bill: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने उच्च सदन में इस विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया. विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पारित हुआ. यह विधेयक MSME डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में संशोधन करने के लिए लाया गया है.
MSME Development (Amendment) Bill, 2026 : राज्यसभा ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 (MSME Development Amendment Bill, 2026) को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी. इस बिल का उद्देश्य MSME क्षेत्र में देरी से होने वाले भुगतान की समस्या को दूर करना, विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाना और छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान बनाना है.
ये बिल MSME सेक्टर की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से MSME डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखता है. सरकार के मुताबिक, इस कानून से:
छोटे कारोबारियों का कैश फ्लो बेहतर होगा
भुगतान में देरी की समस्या कम होगी
नियमों का पालन करना आसान होगा
MSME सेक्टर के लिए ज्यादा कारोबारी अनुकूल माहौल तैयार होगा
राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये विधेयक MSME सेक्टर की चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने और रेगुलेटरी व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा.
1. MSME को भुगतान के लिए TReDS का इस्तेमाल जरूरी
बिल के तहत हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSE) को MSME से खरीदे गए सामान और सेवाओं के भुगतान के लिएट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के जरिए भुगतान करना होगा. इससे छोटे कारोबारियों को अपने बकाया भुगतान जल्दी हासिल करने में मदद मिलेगी.
2. देरी से भुगतान विवादों के समाधान में तेजी
बिल में MSME से जुड़े भुगतान विवादों के निपटारे के लिए मजबूत व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाएगा.
3. राज्यों को ज्यादा अधिकार
विधेयक में राज्यों को Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) के गठन और संरचना को लेकर ज्यादा लचीलापन देने का प्रावधान है. इससे राज्य ज्यादा Facilitation Councils बना सकेंगे, जिससे छोटे कारोबारियों के भुगतान विवादों का समाधान तेजी से हो सकेगा.
नए कानून के प्रस्ताव के अनुसार:
अगर मध्यस्थता से विवाद का समाधान नहीं होता है, तो मध्यस्थता प्रक्रिया खत्म होने के 30 दिनों के अंदर मामला आर्बिट्रेशन में भेजना होगा. आर्बिट्रेशन पूरी होने के बाद दलीलें खत्म होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर फैसला देना होगा. अगर कोई मामला 6 महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहता है, तो अवॉर्ड की गई राशि का कम से कम 50 फीसदी हिस्सा सप्लायर को भुगतान करना होगा. इससे छोटे कारोबारियों को लंबे समय तक पैसे फंसे रहने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.
बिल के तहत राज्य सरकारों को MSEFC की संरचना तय करने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे राज्यों में ज्यादा Facilitation Councils बनाए जा सकेंगे और MSME को भुगतान से जुड़े विवादों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी.
Rajya Sabha MSME Bill: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि पिछले एक दशक में MSME सेक्टर को मिलने वाले कर्ज में काफी बढ़ोतरी हुई है. उनके मुताबिक, वर्ष 2014-15 में MSME सेक्टर का बकाया कर्ज करीब 10 लाख करोड़ रुपये था. अब यह बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. उन्होंने बताया कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत मिलने वाली क्रेडिट गारंटी भी बढ़ी है. वर्ष 2000 से 2022 के बीच यह करीब 3.14 लाख करोड़ रुपये थी. वहीं, 2022-23 से 2025-26 के चार सालों में यह बढ़कर 10.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है.
सरकार ने कहा कि वह MSME सेक्टर को मजबूत करने, छोटे कारोबारियों की वित्तीय पहुंच बढ़ाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. MSME बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाना, विवादों को जल्दी सुलझाना और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है.