SIP Plan: न तनख्वाह बड़ी, न निवेश भारी, फिर भी बन सकते हैं करोड़पति, खोलें छोटू SIP से किस्मत का ताला

करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन इसे पूरा करने में चंद लोग ही सफल हो पाते हैं. खासतौर पर जॉब करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना बहुत मुश्किल माना जाता है. ऐसे में यदि आप भी अपनी छोटी सी तनख्वाह से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सही प्लानिंग करना बेहद जरूरी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित और समय पर निवेश करने से लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है. इसके लिए म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना आसान और प्रभावी तरीका है. इससे आप छोटे निवेश से भी अपने लिए करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं. अगर आप हर महीने 7,000 रुपये भी SIP में डालते हैं, तो अगले 22 सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपए की जमा पूंजी होगी. यह राशि आपके निवेश और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण बनती है.

इसे भी पढ़ें- Air India का धमाकेदार ऑफर! आधी रेट पर विदेश घूमने का मौका, इस प्रोमो कोड से मिलेगा हर टिकट पर भारी डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

7000 रुपये की SIP से 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे?

मान लीजिए आप हर महीने 7,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं. अगर आपकी सालाना औसत रिटर्न 12% रहे, तो 22 साल बाद आपकी कुल जमा राशि लगभग 1 करोड़ रुपये हो जाएगी. इसमें आपका कुल निवेश होगा लगभग 18.48 लाख रुपये, और बाकी की रकम यानी 81.52 लाख रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगी. यह कमाल कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है, जो आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ाता है.

जल्दी निवेश ज्यादा फायदा

सही समय पर निवेश की शुरुआत करने से आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रहता है. यदि आप 25 साल की उम्र में SIP शुरू करते हैं, तो 47 साल की उम्र तक 1 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है. वहीं, अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो यह टारगेट पूरा होने में 57 साल तक लग सकता है. इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना बेहतर होगा.

SIP राशि बढ़ाने से फंड बनने का समय घटेगा

अगर आप निवेश राशि बढ़ाते हैं, तो फंड बनने में लगने वाला समय कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह की SIP से 1 करोड़ रुपये बनाने में लगभग 17 साल लगेंगे. वहीं, 15,000 रुपये प्रति माह की SIP से यह लक्ष्य केवल 12 साल में पूरा हो जाएगा. इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं.

इसे भी पढ़ें- सिर्फ पेंशन नहीं, हेल्थ और सिक्योरिटी भी! UPS से मिलेंगे कई फायदे, 30 सितंबर से पहले निपटा लें ये काम

इस बात का ध्यान रखना जरूरी

यह आंकड़े अनुमानित हैं और बाजार की उतार-चढ़ाव से अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश को केवल इक्विटी में न रखें, बल्कि इसे डेट, गोल्ड और अन्य एसेट क्लास में भी विभाजित करें. समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते रहें, ताकि आप अपनी निवेश योजना को बाजार की परिस्थितियों और अपने लक्ष्य के अनुसार बदल सकें.

डिसक्लेमर- म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं. निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.