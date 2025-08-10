 फटाफट पैसा बनाने में बड़े शहरों को पछाड़ रहे हैं छोटे शहर वाले, ये 5 शहर Mutual Fund निवेश सबसे आगे
शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 10, 2025, 09:59 PM IST
Mutual Fund: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोग एसआईपी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड में खूब पैसा लगा रहे हैं.  म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों में बड़े शहरों से ज्यादा  छोटे शहर वाले हैं.  खासकर कोविड 19 के बाद छोटे शहर के लोगों ने बाजार में निवेश बढ़ा दिया है.  ताजा रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में कोविड के बाद म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश में काफी तेजी देखने को मिली है और छोटे शहर एवं कस्बे यानी बी30 ने ( शीर्ष 30 के अलावा अन्य शहर) वृद्धि में बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है.  

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से दी गई. कुल म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम)में जून 2025 तक बी30 शहरों की हिस्सेदारी 18.5 प्रतिशत थी, जो इंडस्ट्री के कुल 75 लाख करोड़ रुपए के एयूएम में से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के बराबर है. पिछले पांच वर्षों में बी30 शहरों में एयूएम में 28 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है, जबकि टी30 शहरों में यह दर 23 प्रतिशत रही.  रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान इंडस्ट्री का कुल एयूएम सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की दर से बढ़ा है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह रुझान देश के भौगोलिक निवेश मानचित्र को भी बदल रहा है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य म्यूचुअल फंड एयूएम रैंकिंग में बड़े और अधिक विकसित राज्यों से आगे निकल गए हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से कम समृद्ध माना जाता है. 

उत्तर प्रदेश का एयूएम अब तमिलनाडु से ज्यादा हो गया है. वहीं, राजस्थान,तेलंगाना से और मध्य प्रदेश केरल से आगे निकल गया है. इंडस्ट्री एक्सर्ट्स का मानना है कि बढ़ती वित्तीय साक्षरता, बेहतर डिजिटल पहुंच और एसआईपी की सफलता ने छोटे शहरों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की है. यह बदलाव दर्शाता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट कल्चर अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों में भी फैल रहा है. 
यह पैटर्न अन्य आर्थिक रुझानों को दर्शाता है, जहां छोटे शहर ई-कॉमर्स, फिनटेक और खुदरा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं . आईएएनएस

