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Hindi Newsबिजनेसअब फू-फू करना पड़ेगा और महंगा, ज्यादा ढीली करनी होगी जेब, Gold Flake, Classic समेत बड़े ब्रांड्स के बढ़ेंगे दाम

अब फू-फू करना पड़ेगा और महंगा, ज्यादा ढीली करनी होगी जेब, Gold Flake, Classic समेत बड़े ब्रांड्स के बढ़ेंगे दाम

रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड फ्लैक प्रीमियम का पैक मई से 115 रुपये से बढ़कर करीब 135 रुपये हो सकता है. इसके अलावा प्रीमियम और कुछ वैल्यू सेगमेंट के अन्य ब्रांड्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:49 PM IST
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Cigarette Price Hike : देशभर में स्मोकर्स यानी सिगरेट पीने वालों को 1 मई से बड़ा झटका लग सकता है. ITC और Godfrey फिलिप्स इंडिया सिगरेट की कीमतों में करीब 17% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर हुई बातचीत के आधार पर ये संभावना जताई गई है. अगर ये फैसला लागू होता है, तो ये इस साल दूसरी बड़ी बढ़ोतरी होगी.

किन ब्रांड्स के दाम बढ़ सकते हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड फ्लैक प्रीमियम का पैक मई से 115 रुपये से बढ़कर करीब 135 रुपये हो सकता है. इसके अलावा प्रीमियम और कुछ वैल्यू सेगमेंट के अन्य ब्रांड्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है. क्लासिक, गोल्ड फ्लैक किंग्स और Marlboro जैसे किंग-साइज ब्रांड्स पर भी सभी की नजर है, क्योंकि पिछली टैक्स बढ़ोतरी के बाद इन ब्रांड्स की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी.

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कंपनियां फिर क्यों बढ़ाना चाहती हैं दाम?

सरकार ने इस साल 1 फरवरी से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में 30% से 40% तक इजाफा किया था. इसके बाद कंपनियों ने अलग-अलग कैटेगरी में कीमतें बढ़ाई थीं. प्रीमियम ब्रांड्स में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी. किंग-साइज कैटेगरी में प्रति सिगरेट कीमत करीब 20 रुपये से बढ़कर 25-28 रुपये तक पहुंच गई थी. इसके बाद कई ग्राहकों ने सस्ते विकल्पों की ओर रुख किया. अब अप्रैल में बिक्री कमजोर पड़ने के बाद कंपनियां मार्जिन बचाने और टैक्स लागत की भरपाई के लिए एक और प्राइस हाइक पर विचार कर रही हैं.

शेयर बाजार में उछाल

29 अप्रैल को संभावित प्राइस हाइक की खबरों के बीच सिगरेट कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई.

  • ITC के शेयर करीब 4% चढ़े

  • गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया में 6.5% तक उछाल आया

  • निफ्टी  FMCG इंडेक्स भी मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा

उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

अगर 1 मई से कीमतें बढ़ती हैं, तो स्मोकर्स को खासकर प्रीमियम ब्रांड्स के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. ऐसे में ग्राहक महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते विकल्प चुन सकते हैं या खपत कम कर सकते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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