Snabbit Success Story: जरा सोच‍िए... एक छोटा सा ऑफ‍िस, तीन दोस्‍त और एक आइड‍िया. इन तीनों के दम पर महज 9 महीने में देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्‍टार्टअप में शाम‍िल और 1800 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देना. शुरुआत में यह सुनकर भले ही आपको यकीन न हो. लेक‍िन यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्‍क‍ि हकीकत है. यह स्‍टोरी है स्‍नैपब‍िट (Snabbit) स्‍टार्टअप की. कुछ ही समय में यह एक ऐसी कंपनी बन गई है ज‍िससे लोगों के रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम बेहद आसान हो गए हैं.

राहुल, नेहा और विक्रम ने ऐसी बदली खुद की क‍िस्‍मत

खास बात यह है क‍ि इस 1800 करोड़ रुपये की कंपनी को खड़े करने वाले तीनों ही दोस्‍त Zepto एग्‍जीक्‍यूट‍िव के तौर पर काम करते थे. नौकरी करने के दौरान उनके मन में कुछ अलग करने का आइड‍िया आया और उन्‍होंने वो कर द‍िखाया जो आज म‍िसाल बन गया. उनकी यह कहानी साल 2024 से शुरू होती है. तीनों आईआईट‍ियन दोस्त राहुल, नेहा और विक्रम दिल्ली में काम कर रहे थे. उनकी लाइफ भी बाकी लोगों की तरह चल रही थी ऑफिस, मीट‍िंग्‍स और घरेलू काम.

घंटों इंतजार के बाद हो रहा था घर का काम

एक द‍िन विक्रम को प्लंबर को घर बुलाने के लिए 50 कॉल करनी पड़ीं. नेहा को लॉन्ड्री के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा. राहुल ने कहा, 'यार, क्‍यों नहीं कोई ऐसा ऐप बनाते ज‍िसके जर‍िये घरेलू कामों को बस एक बटन दबाते ही फटाफट क‍िया जा सके?' बस यही से इन दोस्‍तों के द‍िमाग में स्‍नैपब‍िट (Snabbit) का आइड‍िया आया. इन लोगों ने अपने आइड‍िया पर काम करने के लि‍ए सबसे पहले अपनी पॉकेट से 15 लाख रुपये लगाए. कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं... बस एक छोटा-सा को-वर्किंग स्पेस और जुनून.

स्‍टार्टअप खड़ा करने के ल‍िए सड़कों पर उतरे

इन लोगों ने शुरुआत के तीन महीने अपने ऐप को डेवलप करने में न‍िकाल द‍िये. ऐप को डेवलप करने के साथ ही चुनौती थी, सर्विस प्रोवाइड जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कार वॉशर, ब्यूटीशियन को जोड़ने की. टीम ने खुद सड़कों पर निकलकर 500 से ज्यादा वर्कर्स से बात की और उन्‍हें अलाइन क‍िया. कई बार पूरा-पूरा द‍िन सर्व‍िस प्रोवाइडर की तलाश में इन लोगों ने सड़क पर ब‍िताए. प्‍लंबर और इलेक्ट्रीशियन आद‍ि की तलाश के बाद उन्‍हें सबसे पहले ऐप यूज करना स‍िखाया गया. उनके लिए ट्रेनिंग सेशन करने के साथ ही समय पर पेमेंट करने का भरोसा द‍िया.

24 घंटे में 10000 डाउनलोड

इस पूरे प्रोसेस के बाद टीम ने अक्टूबर 2024 में स्‍नैपब‍िट (Snabbit) को लॉन्‍च कर द‍िया. पहला ही द‍िन धमाकेदार रहा और 2,000 ऑर्डर्स आ गए, दूसरे द‍िन 5,000 और 24 घंटे के अंदर 10,000 डाउनलोड्स होने के साथ ही बस गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी. सर्व‍िस लेने वाले यह देखकर हैरान थे क‍ि प्‍लंबर केवल एक ही क्लिक में 30 मिनट में घर पहुंच रहा है. ऐप की लोकप्र‍ियता ऐसी बढ़ी क‍ि यह दिल्ली-एनसीआर से शुरू होकर मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे तक पहुंच गया.

9 महीने में 1,800 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन

जून 2025 तक स्‍नैपब‍िट (Snabbit) के आंकड़े हैरान करने वाले साब‍ित हुए. 50 लाख से ज्‍यादा डाउनलोड के साथ यह देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला स्‍टार्टअप बन गया. इस पर 12 लाख से ज्‍यादा एक्टिव यूजर्स, साढ़े तीन लाख्‍श से ज्‍यादा रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर और हर महीने 15 लाख से ज्‍यादा बुक‍िंग, इन सबके दम पर यह सालों से काम कर रहे स्‍टार्टअप की रेस में आकर खड़ा हो गया.

अगस्त 2025 में स्‍नैपब‍िट (Snabbit) ने सीरीज A फंडिंग राउंड में 450 करोड़ रुपये जुटाए. कंपनी की वैल्यूएशन महज 9 महीने में 1,800 करोड़ रुपये पहुंच गई. इस ऐप की खास‍ियत यह है क‍ि सुपर फास्ट सर्विस के साथ ही रियल-टाइम ट्रैक‍िंग और इंश्योरेंस कवर की भी सुव‍िधा म‍िलती है. स्‍नैपब‍िट आने वाले समय में हेल्थकेयर, ब्यूटी एट होम, पेट केयर और होम रेनोवेशन जैसी कैटेगरी लॉन्च करने का प्‍लान कर रहा है.