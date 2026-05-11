जेब ढीली करने को हो जाइए तैयार! साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेज्ड फूड हो सकते हैं महंगे

FMCG Prices Set to Rise : कुर्सी की पेटी बांध लीजिए...बड़ा झटका लगने वाला है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जरूरी प्रोडक्ट जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बिस्कुट, पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थ जल्द ही महंगे हो सकते हैं. प्रमुख FMCG कंपनियां कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, बढ़ती पैकेजिंग लागत और ईंधन खर्च में ग्रोथ के चलते कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. ये दबाव जियो-पॉलिटिकल तनावों और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण और बढ़ गया है.

3% से 5% तक कीमतें बढ़ सकती हैं

FMCG कंपनियों के अधिकारियों ने हाल ही में अपनी कमाई से जुड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में संकेत दिया है कि या तो कीमतों में बढ़ोतरी जारी है या आगे भी बढ़ सकती है. कंपनियां पहले ही लगभग 3% से 5% तक कीमतें बढ़ा चुकी हैं.

ये महंगाई खाद्य, पर्सनल केयर, पेय पदार्थ और घरेलू उत्पादों जैसे सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है. कंपनियां अपने मुनाफे को संतुलित करने के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं या फिर पैकेट का वजन कम कर रही हैं, जबकि ₹5, ₹10 और ₹15 वाले छोटे पैक बाजार में बनाए रखे जा रहे हैं ताकि बिक्री प्रभावित न हो. हालांकि, कंपनियां लागत कम करने, छूट घटाने और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने जैसी रणनीतियों पर काम कर रही हैं. लेकिन, उपभोक्ताओं पर इसका असर फिर भी पड़ेगा.

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डाबर इंडिया

डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा ने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष में लगभग 10% महंगाई का सामना कर रही है और उन्होंने पहले ही करीब 4% कीमत बढ़ा दी है.

ब्रिटानिया

ब्रिटानिया ने संकेत दिया है कि फ्यूल और पैकेजिंग लागत में लगभग 20% की ग्रोथ के चलते कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं. इसके साथ ही कुछ पैक के आकार में भी कमी की जा सकती है. कंपनी के MD और CEO ने कहा कि बड़े पैक पर कीमत और छोटे पैक में बदलाव दोनों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

हिंदुस्तान यूनिलीवर

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि अब तक कच्चे माल की लागत में 8% से 10% की बढ़ोतरी हुई है और इसके मुकाबले 2% से 5% तक कीमतें बढ़ाई गई हैं. कंपनी ने आगे भी जरूरत पड़ने पर कीमत बढ़ाने के संकेत दिए हैं.

पीडिलाइट इंडस्ट्रीज

पीडिलाइट ने बताया कि इनपुट लागत में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी ने इस साल दो बार कीमतें पहले ही बढ़ाई हैं. आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है.

पेय पदार्थ (वरुण बेवरेजेज)

वरुण बेवरेजेज ने कहा कि कंपनियां पहले से ही डिस्काउंट कम कर रही हैं और यदि ईंधन महंगा होता है तो आगे और कदम उठाए जा सकते हैं.

Marico

Marico ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी संतुलित तरीके से कीमतें बढ़ा रही है और लागत को नियंत्रित कर रही है.

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि पैकेजिंग और LPG लागत बढ़ी है लेकिन विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के कारण दबाव फिलहाल नियंत्रित है.

नेस्ले इंडिया

नेस्ले इंडिया ने कहा कि मौजूदा समय काफी अनिश्चित और अस्थिर है और आने वाले समय को लेकर सावधानी बरतनी होगी.