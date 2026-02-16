X Down: ठप पड़ा X, सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए दुनियाभर के लाखों यूजर्स

X Outage: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ठप पड़ गया है. X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है. कई इलाकों के यूजर्स को X एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं, कई लोगों का कहना है कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप ठीक से लोड या रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं. आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के डेटा से पता चलता है कि शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यूजर्स ने लॉगिन फेलियर से लेकर टाइमलाइन अपडेट न होने जैसी दिक्कतों को फ्लैग किया है.

क्यों ठप्प पड़ा X?

रिपोर्ट की गई अधिकतर दिक्कतें मोबाइल ऐप से जुड़ी लगती हैं, हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि डेस्कटॉप साइट धीमी थी या एक्सेस नहीं हो रही थी. डाउनडिटेक्टर ने दिखाया कि 67% यूजर्स को वेबसाइट से लॉग इन करने में दिक्कतें आईं. जबकि इस रिपोर्ट को लिखते समय 18% यूजर्स को ऐप से लॉग इन करने में दिक्कतें आ रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : चांदी ₹1.75 लाख हुई सस्ती, हाई से भरभराकर ₹38000 क्रैश हुआ सोना,क्या अभी और गिरेगा?

हाल की दिक्कतों के दौरान अधिकतर रिपोर्ट ऐप के काम न करने से जुड़ी थीं. जबकि कुछ में वेबसाइट एक्सेस और सर्वर-कनेक्शन की दिक्कतों को फ्लैग किया गया था. अभी तक X की तरफ से नई बताई गई दिक्कतों की सही वजह के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.

भारत के किन शहरों में X में सबसे अधिक दिक्कतें आईं?

चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों में X के साथ सबसे अधिक दिक्कतें आईं. शिकायतें मुख्य रूप से फीड अपडेट, सर्वर एप्लिकेशन और ऐप एक्सेस पर फोकस थीं. ये ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बताता है कि आउटेज भारत के बड़े शहरी सेंटर में बड़े पैमाने पर था. इन शहरों के यूजर्स को काफी दिक्कतें हुईं.