Advertisement
trendingNow13111803
Hindi NewsबिजनेसX Down: ठप पड़ा X, सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए दुनियाभर के लाखों यूजर्स

X Down: ठप पड़ा X, सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए दुनियाभर के लाखों यूजर्स

Twitter Down News: X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X Down: ठप पड़ा X, सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए दुनियाभर के लाखों यूजर्स

X Outage: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ठप पड़ गया है. X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है. कई इलाकों के यूजर्स को X एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं, कई लोगों का कहना है कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप ठीक से लोड या रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं. आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के डेटा से पता चलता है कि शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यूजर्स ने लॉगिन फेलियर से लेकर टाइमलाइन अपडेट न होने जैसी दिक्कतों को फ्लैग किया है.

क्यों ठप्प पड़ा X?

रिपोर्ट की गई अधिकतर दिक्कतें मोबाइल ऐप से जुड़ी लगती हैं, हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि डेस्कटॉप साइट धीमी थी या एक्सेस नहीं हो रही थी. डाउनडिटेक्टर ने दिखाया कि 67% यूजर्स को वेबसाइट से लॉग इन करने में दिक्कतें आईं. जबकि इस रिपोर्ट को लिखते समय 18% यूजर्स को ऐप से लॉग इन करने में दिक्कतें आ रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : चांदी ₹1.75 लाख हुई सस्ती, हाई से भरभराकर ₹38000 क्रैश हुआ सोना,क्या अभी और गिरेगा?

हाल की दिक्कतों के दौरान अधिकतर रिपोर्ट ऐप के काम न करने से जुड़ी थीं. जबकि कुछ में वेबसाइट एक्सेस और सर्वर-कनेक्शन की दिक्कतों को फ्लैग किया गया था. अभी तक X की तरफ से नई बताई गई दिक्कतों की सही वजह के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.

भारत के किन शहरों में X में सबसे अधिक दिक्कतें आईं?

चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों में X के साथ सबसे अधिक दिक्कतें आईं. शिकायतें मुख्य रूप से फीड अपडेट, सर्वर एप्लिकेशन और ऐप एक्सेस पर फोकस थीं. ये ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बताता है कि आउटेज भारत के बड़े शहरी सेंटर में बड़े पैमाने पर था. इन शहरों के यूजर्स को काफी दिक्कतें हुईं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

X down

Trending news

शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत