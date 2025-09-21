दूध, घी, बटर....सस्ते की लिस्ट तो देख ली, अब नोट कर लीजिए 22 सितंबर से महंगे होने वाले सामानों के नाम, लगेगा 40% GST

News GST Rate: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल की ओर से जीएसटी दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई.सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएंगी.
GST New Rate: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल की ओर से जीएसटी दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई. खाने-पीने से लेकर रहने, पहनने, घर बनाने , पढ़ाई-लिखाई की तमाम चीजें सस्ती हो गई. New GST Reforms के बाद अब भी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी. 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी. यानी कल से तमाम चीजों की कीमत कम हो जाएगी तो वहीं कुछ ऐसे भी सामान या प्रोडक्ट्स हैं, जिसके दाम बढ़ जाएंगे.
22 सितंबर से क्या-क्या हो जाएगा महंगा
सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएंगी. उन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया गया है, जिसे सरकार हतोत्साहित करना चाहती है या जिन्हें विलासिता माना जाता है. जिसमें अधिकांश चीनी युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स हैं. लग्जरी मोटरसाइकिलों और महंगी कारों पर भी अब 40% की दर लागू हो गई है. आइए लिस्ट देखते हैं.
कल से महंगा हो जाएंगे ये सामान