 दूध, घी, बटर....सस्ते की लिस्ट तो देख ली, अब नोट कर लीजिए 22 सितंबर से महंगे होने वाले सामानों के नाम, लगेगा 40% GST
News GST Rate:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल की ओर से जीएसटी दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई.सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएंगी. 

Sep 21, 2025, 08:39 AM IST
GST New Rate: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल की ओर से जीएसटी दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई. खाने-पीने से लेकर रहने, पहनने, घर बनाने , पढ़ाई-लिखाई की तमाम चीजें सस्ती हो गई.   New GST Reforms के बाद अब भी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी. 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी. यानी कल से तमाम चीजों की कीमत कम हो जाएगी तो वहीं कुछ ऐसे भी सामान या प्रोडक्ट्स हैं, जिसके दाम बढ़ जाएंगे.  

 22 सितंबर से क्या-क्या हो जाएगा महंगा 

सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएंगी.  उन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया गया है, जिसे सरकार हतोत्साहित करना चाहती है या जिन्हें विलासिता माना जाता है.  जिसमें अधिकांश चीनी युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स हैं.  लग्जरी मोटरसाइकिलों और महंगी कारों पर भी अब 40% की दर लागू हो गई है. आइए लिस्ट देखते हैं.  ₹30000 करोड़ का खर्च, इतना बड़ा कि एक साथ खड़े हो जाएं 178 विमान, बनाने में लेटलतीफी ऐसी कि 2 PM और 5 CM बदल गए...अब उड़ान को तैयार देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

कल से महंगा हो जाएंगे ये सामान  

  1. पान मसाला
  2. सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी 
  3.  गैर-अल्कोहलिक पेय,कार्बोनेटेड फल पेय
  4. कैफीनयुक्त पेय
  5. पौधों पर आधारित दूध पेय
  6. कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष  
  7. सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट
  8. तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले)
  9. कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन
  10. लिग्नाइट  
  11. मेन्थॉल डेरिवेटिव्स  
  12. मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)
  13. SUV और लक्जरी कारें
  14. रिवॉल्वर और पिस्तौल
  15.  निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर
  16. यॉट  
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

GST

