क्या कमजोर मानसून से बढ़ सकती है महंगाई! जानें धान, सोयाबीन और कपास की फसलों पर क्या होगा इसका असर?

Imapact of Monsoon on Indian Economy : देशभर में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस साल 26 मई को केरल पहुंच सकता है. आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार इसके समय से पहले आने की संभावना जताई गई है. IMD ने बताया कि मानसून के आगमन की भविष्यवाणी में ±4 दिन की त्रुटि संभव है. यानी मानसून 22 मई से 30 मई के बीच कभी भी केरल पहुंच सकता है. पिछले साल 2025 में मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था. मौसम विभाग 2005 से मानसून के आगमन का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और बीते 21 वर्षों में उसका अनुमान केवल एक बार, 2015 में गलत साबित हुआ था. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून केरल पहुंचने के बाद धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, जिससे देश के कई हिस्सों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है.

मानसून का अनुमान कैसे लगाया जाता है?

IMD मानसून के आगमन का अनुमान लगाने के लिए छह प्रमुख संकेतकों का इस्तेमाल करता है. इनमें उत्तर-पश्चिम भारत का न्यूनतम तापमान, दक्षिणी प्रायद्वीप में प्री-मानसून बारिश, साउथ चाइना सी और साउथवेस्ट पैसिफिक ओशन में आउटगोइंग लॉन्ग-वेव रेडिएशन (OLR), हिंद महासागर के ऊपर हवाओं की स्थिति समेत कई मौसमीय पैरामीटर शामिल हैं.

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कमजोर मानसून से बढ़ सकती है मुश्किलें

IMD ने संकेत दिया है कि एल नीनो (El Nino) प्रभाव के कारण इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच करीब 80 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है, जबकि सामान्य औसत 87 सेंटीमीटर माना जाता है. कमजोर मानसून का सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों जैसे धान, सोयाबीन और कपास पर पड़ सकता है. उत्पादन घटने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई में उछाल आ सकता है. भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. ऐसे में ग्रामीण आय और खर्च पर भी असर पड़ने की आशंका है. इसका असर FMCG सेक्टर, ट्रैक्टर और टू-व्हीलर बिक्री पर भी देखने को मिल सकता है.