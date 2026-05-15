Advertisement
trendingNow13218280
Hindi Newsबिजनेसक्या कमजोर मानसून से बढ़ सकती है महंगाई! जानें धान, सोयाबीन और कपास की फसलों पर क्या होगा इसका असर?

क्या कमजोर मानसून से बढ़ सकती है महंगाई! जानें धान, सोयाबीन और कपास की फसलों पर क्या होगा इसका असर?

कमजोर मानसून का सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों जैसे धान, सोयाबीन और कपास पर पड़ सकता है. उत्पादन घटने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई में उछाल आ सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/Social Media
Source : X/Social Media

Imapact of Monsoon on Indian Economy : देशभर में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस साल 26 मई को केरल पहुंच सकता है. आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार इसके समय से पहले आने की संभावना जताई गई है. IMD ने बताया कि मानसून के आगमन की भविष्यवाणी में ±4 दिन की त्रुटि संभव है. यानी मानसून 22 मई से 30 मई के बीच कभी भी केरल पहुंच सकता है. पिछले साल 2025 में मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था. मौसम विभाग 2005 से मानसून के आगमन का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और बीते 21 वर्षों में उसका अनुमान केवल एक बार, 2015 में गलत साबित हुआ था. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून केरल पहुंचने के बाद धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, जिससे देश के कई हिस्सों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है.

मानसून का अनुमान कैसे लगाया जाता है?

IMD मानसून के आगमन का अनुमान लगाने के लिए छह प्रमुख संकेतकों का इस्तेमाल करता है. इनमें उत्तर-पश्चिम भारत का न्यूनतम तापमान, दक्षिणी प्रायद्वीप में प्री-मानसून बारिश, साउथ चाइना सी और साउथवेस्ट पैसिफिक ओशन में आउटगोइंग लॉन्ग-वेव रेडिएशन (OLR), हिंद महासागर के ऊपर हवाओं की स्थिति समेत कई मौसमीय पैरामीटर शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमजोर मानसून से बढ़ सकती है मुश्किलें

IMD ने संकेत दिया है कि एल नीनो (El Nino) प्रभाव के कारण इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच करीब 80 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है, जबकि सामान्य औसत 87 सेंटीमीटर माना जाता है. कमजोर मानसून का सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों जैसे धान, सोयाबीन और कपास पर पड़ सकता है. उत्पादन घटने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई में उछाल आ सकता है. भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. ऐसे में ग्रामीण आय और खर्च पर भी असर पड़ने की आशंका है. इसका असर FMCG सेक्टर, ट्रैक्टर और टू-व्हीलर बिक्री पर भी देखने को मिल सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

indian economy

Trending news

मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
 Supreme Court
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
Monsson
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम