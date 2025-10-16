Advertisement
RBI की इस स्‍कीम में म‍िला फाड़ू र‍िटर्न, खाते में बरसेगा पैसा ही पैसा; आपने क‍ितने इनवेस्‍ट क‍िये थे?

RBI SGB: सोने के तेजी से चढ़ते दामों के बीच आरबीआई ने साल 2017 में जारी क‍िये गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के प्रीमेच्‍योर र‍िडम्‍पशन को लेकर ऐलान कर द‍िया है. इससे पहले न‍िवेशकों को इस पर सालाना ब्‍याज का भी फायदा म‍िल चुका है.

Oct 16, 2025
SGB Redemption: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने साल 2017-18 सीरीज III के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की प्रीमेच्‍योर र‍िडम्‍पशन की घोषणा कर दी है. इन बॉन्ड को 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था. इनकी 16 अक्टूबर 2025 को र‍िडम्‍पशन की अनुमत‍ि दी गई है. इनकी प्रत‍ि यूनिट कीमत 12,567 रुपये तय की गई है. इन्‍हें 2,866 रुपये पर जारी क‍िया गया था, जो क‍ि बेस‍िक प्राइस से 338.48% ज्‍यादा है. इसमें 2.5% का सालाना ब्याज शामिल नहीं है, यह भी निवेशकों को मिलता रहा है.

जारी होने के 8 साल बाद हो सकता है र‍िडम्‍पशन

आरबीआई (RBI) की तरफ से 15 अक्टूबर को जारी बयान में कहा गया क‍ि एसजीबी (SGB) प्‍लान के तहत गोल्ड बॉन्ड जारी होने की तारीख से आठ साल बाद र‍िडम्‍पशन क‍िये जा सकते हैं. इसलिए इस सीरीज का लास्‍ट र‍िडम्‍पशन 16 अक्टूबर 2025 को है. र‍िडम्‍पशन का प्राइस इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से 13, 14 और 15 अक्टूबर 2025 को जारी सोने की कीमत के एवरेज पर बेस्‍ड है.

टैक्‍स को लेकर क्‍या है न‍ियम?
एसजीबी (SGB) योजना के अनुसार बॉन्ड जारी होने के 5 साल बाद समय से पहले र‍िडम्‍पशन क‍िया जा सकता है. यह र‍िडम्‍पशन अगली ब्याज भुगतान की तारीख पर ही होती है. एसजीबी (SGB) पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (सेक्‍शन 43) के तहत टैक्‍सेबल है. हालांकि, पर्सनल इनवेस्‍टर के लिए बॉन्ड र‍िडम्‍पशन पर होने वाला कैप‍िटल गेन्‍स टैक्‍स फ्री है. अगर कोई शख्‍स बॉन्ड को ट्रांसफर करता है तो लंबी अवधि के कैप‍िटल गेन्‍स पर इंडेक्सेशन प्रॉफ‍िट भी मिलेगा.

निवेशकों के लिए फायदेमंद योजना
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों (SGB) के लिए गोल्‍ड में निवेश का सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है. 338% की शानदार ग्रोथ और ब्याज आमदनी ने इसे आकर्षक बनाया है. आरबीआई की यह घोषणा निवेशकों के लिए बड़ी राहत और मुनाफे का मौका लेकर आई है है.  निवेशक इस प्रीर‍िडम्‍पशन का फायदा उठा सकते हैं और अपनी फाइनेंश‍ियल प्‍लान‍िंग को और मजबूत कर सकते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

