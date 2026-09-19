Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स ठप होने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स ठप होने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

IGI Airport News: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की कई उड़ानें रद्द और लेट हो गईं. ऑपरेशनल रिलेडिट समस्याओं और आर्थिक तंगी से जूझ रही एयरलाइन के कारण सैकड़ों यात्री फंसे रहे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 19, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:51 PM IST
दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स ठप होने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री
Image Credit: filie pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एशियन गेम्स: क्विम्सी का गोल्ड जीतने का सपना टूटा, अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगी टक्कर
2
3
4
5