/दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स ठप होने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

SpiceJet Flight Delay: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शनिवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्पाइसजेट एयरलाइन की कई फ्लाइट को अचानक देर होने के कारण इनमें से कुछ को रद्द करना पड़ा. ऑपरेशनल संबंधी इश्यू के चलते सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए. दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है. ऐसे में यह सवाल है कि आखिर स्पाइसजेट की फ्लाइट में बार-बार यह समस्या क्यों हो रही है?
शनिवार सुबह अचानक स्पाइसजेट का शेड्यूल बिगड़ने से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्रियों को अपनी फ्लाइट की सही जानकारी पाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा. दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया कि उनकी टीम प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइन और संबंधित पक्ष के साथ मिलकर काम कर रही है. एयरलाइन की तरफ से समय पर उचित जानकारी नहीं मिलने के कारण यात्रियों में काफी नाराजगी देखने को मिली.
यह पहला मौका नहीं है, जब स्पाइसजेट की फ्लाइट को लेकर हंगामा हुआ है. इससे पहले 15 सितंबर को दुबई जाने वाली फ्लाइट्स के बार-बार रीशेड्यूल होने पर करीब 200 यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार प्रदर्शन किया था. उस समय एयरलाइन की तरफ से सफाई दी गई थी कि एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी. लेकिन बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से यात्रियों का भरोसा एयरलाइन से उठता जा रहा है.
स्पाइसजेट लंबे समय से गहरे वित्तीय और परिचालन संबंधी संकट से जूझ रही है. पैसों की कमी और मेंटेनेंस की समस्या के चलते एयरलाइन के बेड़े (Fleet) का बड़ा हिस्सा ग्राउंडेड यानी जमीन पर खड़ा हो गया है. सीमित संख्या में उड़ानों का संचालन करने की वजह से यदि एक भी विमान में तकनीकी खराबी आती है, तो पूरा का पूरा शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हो जाता है.
परिचालन संबंधी खामियों के अलावा एयरलाइन कानूनी पचड़ों में भी फंसी हुई है. जुलाई में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने स्पाइसजेट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. एयरलाइन पर अपनी वेबसाइट पर भ्रामक डिजाइन यानी 'डार्क पैटर्न' का यूज करने का आरोप साबित हुआ था. इसमें उपभोक्ताओं को बिना बताए लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल करना और प्री-सिलेक्टेड ऑप्शन से प्रचार संदेश भेजने की सहमति लेना शामिल था.