/दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स ठप होने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

SpiceJet Flight Delay: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शनिवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्पाइसजेट एयरलाइन की कई फ्लाइट को अचानक देर होने के कारण इनमें से कुछ को रद्द करना पड़ा. ऑपरेशनल संबंधी इश्यू के चलते सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए. दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है. ऐसे में यह सवाल है कि आखिर स्पाइसजेट की फ्लाइट में बार-बार यह समस्या क्यों हो रही है?