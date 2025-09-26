SpiceJet की इंटरनेशनल उड़ानें होंगी और मजबूत, अक्टूबर से फ्लीट में शामिल होगा Airbus A340

भारत की लीडिंग एयरलाइन में से एक स्पाइसजेट (SpiceJet) अब अपने यात्रियों को एक नया और शानदार सफर देने की तैयारी में है. कंपनी ने ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक वाइड-बॉडी एयरबस A340 उसके बेड़े में शामिल हो जाएगा. अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही यह एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में उतर जाएगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी.

स्पाइसजेट ने A340 को पहले वेट लीज मॉडल पर उड़ाने का फैसला किया है और आगे चलकर इसे डैम्प लीज अरेंजमेंट में बदला जाएगा. इस कदम से कंपनी को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों हासिल होंगी. एयरलाइन का इरादा है कि नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद A340 को लंबे समय तक बेड़े में बनाए रखा जाए.

दूसरी A340 पर भी बातचीत

स्पाइसजेट यहीं नहीं रुक रही है. एयरलाइन दूसरी एयरबस A340 लाने के लिए भी एडवांस बातचीत कर रही है. इसका साफ संकेत है कि कंपनी न सिर्फ घरेलू रूट बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करना चाहती है.

बोइंग 737 का भी होगा जलवा

एयरबस A340 की एंट्री के ठीक बाद स्पाइसजेट अक्टूबर 2025 से अपने बेड़े में 18 बोइंग 737 विमान भी शामिल करने जा रही है, जिनमें से चार बोइंग 737 मैक्स जेट्स होंगे. यानी आने वाले महीनों में स्पाइसजेट का बेड़ा और ताकतवर होगा.

स्पाइसजेट का बयान

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर देबोजो महर्षि ने कहा कि हम एयरबस A340 को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. यह हमारे नेटवर्क को विस्तार देने और नई मार्केट्स में कदम रखने में मदद करेगा. इसके साथ ही, दूसरी A340 पर बातचीत और 18 नए बोइंग 737 विमानों की एंट्री से स्पाइसजेट अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रही है.

यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?

एयरबस A340 के आने से यात्रियों को अधिक सीट विकल्प, लंबी दूरी की उड़ानों पर ज्यादा आराम और इंटरनेशनल रूट्स पर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. वहीं कंपनी को बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने का मौका मिलेगा.