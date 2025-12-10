SpiceJet Shares Rally: इंड‍िगो क्राइस‍िस के बीच एयरलाइन के शेयर में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. इंड‍िगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्‍लोब एव‍िएशन ल‍िम‍िटेड (InterGlobe Aviation Ltd) के शेयर में बुधवार को ढाई प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन इस बीच स्पाइसजेट के न‍िवेशकों को बंपर फायदा हो रहा है. 10 दिसंबर 2025 (बुधवार) को एयरलाइन का शेयर 5% चढ़कर 36 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. इस शेयर में पिछले चार ट्रेडिंग सेशन के दौरान करीब 19% की जोरदार बढ़त देखी गई.

ड्यूटी नियमों के कारण भारी झटका लगा

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को पायलट क्राइसेस और नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों के कारण भारी झटका लगा है. पिछले हफ्ते इंड‍िगो की कुल 5,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंस‍िल हुईं. डीजीसीए (DGCA) ने इंडिगो को विंटर शेड्यूल में 10% यानी रोजाना करीब 230 फ्लाइट कम करने का आदेश द‍िया है. हालांक‍ि मीड‍िया अपडेट में कहा जा रहा है क‍ि इंड‍िगो ने सरकार की तरफ से आदेश द‍िये जाने से दोगुनी करीब 500 फ्लाइट को कम करने का फैसला ल‍िया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पाइसजेट इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार

इन फ्लाइट की ड‍िमांड अब दूसरी एयरलाइंस पर आएगी और स्पाइसजेट इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है. इसके ल‍िए स्पाइसजेट डैम्प-लीज से कुछ छोटे-मोटे प्लेन जोड़ने का प्‍लान कर रही है. लेकिन असली टर्नअराउंड तब होगा जब ग्राउंडेड प्लेन वापस आएंगे. अप्रैल 2026 तक 8 बोइंग विमान फिर से उड़ान भरेंगे. साथ ही नए प्लेन भी आएंगे. ब्रोकरेज ने कहा लीजिंग कंपनियों के साथ बकाया राशि को लेकर बातचीत चल रही है.

दो नए बोइंग 737 विमान फ्लीट में शाम‍िल क‍िये

ऑपरेशनल अपडेट में स्पाइसजेट ने बताया कि दो नए बोइंग 737 विमान फ्लीट में शाम‍िल हो गए हैं. ये 26 और 29 नवंबर से कमर्शियल उड़ान भर रहे हैं. ये प्लेन दिल्ली-बैंकॉक, अहमदाबाद-दुबई और अहमदाबाद-कोलकाता जैसे रूट्स पर चल रहे हैं. इससे कंपनी की घरेलू और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है. पिछले हफ्ते चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट आने वाले दिनों में 100 एक्‍स्‍ट्रा फ्लाइट चला रहा है ताकि इंडिगो से फंसे यात्री मदद पा सकें. उन्होंने इंडिगो के संकट को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और सरकार के जांच कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया.