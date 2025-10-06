स्पाइसजेट ने अयोध्या के लिए शुरू की स्पेशल नॉन-स्टॉप उड़ानें, इन 4 बड़े शहरों से होगी सीधी कनेक्टिविटी

SpiceJet Daily Non-stop Flights: स्पाइसजेट ने चार प्रमुख भारतीय शहरों से अयोध्या के लिए स्पेशल डेली नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. ये उड़ानें दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद को अयोध्या से जोड़ेंगी.

कब से शुरू होंगी उड़ानें

8 अक्टूबर से शुरू होने वाली इन उड़ानों का उद्देश्य दिवाली के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पवित्र नगरी तक यात्रा देना है. एयरलाइन चरणबद्ध तरीके से नई सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को राम मंदिर के दर्शन करने और अयोध्या में त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा. त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुंबई से उड़ानों पर भी विचार किया जा रहा है.

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर, देबोजो महार्षि (Debojo Maharshi) ने कहा कि दिवाली से बेहतर समय भगवान श्रीराम के जन्मस्थान के दर्शन के लिए कोई और नहीं हो सकता. हमें खुशी है कि हम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इस पवित्र नगरी की यात्रा को और आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं. हमारी नई उड़ान प्रमुख महानगरों से अयोध्या तक सुगम और किफायती यात्रा सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्री दिवाली को और विशेष रूप से मना सकेंगे.

6 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी जानकारी

6 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि ये नए रूट उसके घरेलू नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेंगे और किफ़ायती और सुलभ यात्रा ऑप्शन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को बताएंगे.

इससे पहले, 29 सितंबर को स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों से फुकेत के लिए रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की योजना की घोषणा की थी. फुकेत थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय द्वीपों में से एक है. फुकेत थाईलैंड में एयरलाइन का बैंकॉक के बाद दूसरा डेस्टिनेशन बन जाएगा. दिल्ली से फुकेत के लिए सर्विस 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जबकि मुंबई से उड़ानें कुछ दिन बाद, 6 नवंबर से शुरू होंगी.