Advertisement
trendingNow12950204
Hindi Newsबिजनेस

स्पाइसजेट ने अयोध्या के लिए शुरू की स्पेशल नॉन-स्टॉप उड़ानें, इन 4 बड़े शहरों से होगी सीधी कनेक्टिविटी

एयरलाइन चरणबद्ध तरीके से नई सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को राम मंदिर के दर्शन करने और अयोध्या में त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा. त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुंबई से उड़ानों पर भी विचार किया जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पाइसजेट ने अयोध्या के लिए शुरू की स्पेशल नॉन-स्टॉप उड़ानें, इन 4 बड़े शहरों से होगी सीधी कनेक्टिविटी

SpiceJet Daily Non-stop Flights: स्पाइसजेट ने चार प्रमुख भारतीय शहरों से अयोध्या के लिए स्पेशल डेली नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. ये उड़ानें दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद को अयोध्या से जोड़ेंगी. 

कब से शुरू होंगी उड़ानें

8 अक्टूबर से शुरू होने वाली इन उड़ानों का उद्देश्य दिवाली के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पवित्र नगरी तक यात्रा देना है. एयरलाइन चरणबद्ध तरीके से नई सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को राम मंदिर के दर्शन करने और अयोध्या में त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा. त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुंबई से उड़ानों पर भी विचार किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर, देबोजो महार्षि (Debojo Maharshi) ने कहा कि दिवाली से बेहतर समय भगवान श्रीराम के जन्मस्थान के दर्शन के लिए कोई और नहीं हो सकता. हमें खुशी है कि हम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इस पवित्र नगरी की यात्रा को और आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं. हमारी नई उड़ान प्रमुख महानगरों से अयोध्या तक सुगम और किफायती यात्रा सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्री दिवाली को और विशेष रूप से मना सकेंगे.

6 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी जानकारी

6 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि ये नए रूट उसके घरेलू नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेंगे और किफ़ायती और सुलभ यात्रा ऑप्शन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को बताएंगे.

इससे पहले, 29 सितंबर को स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों से फुकेत के लिए रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने की योजना की घोषणा की थी. फुकेत थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय द्वीपों में से एक है. फुकेत थाईलैंड में एयरलाइन का बैंकॉक के बाद दूसरा डेस्टिनेशन बन जाएगा. दिल्ली से फुकेत के लिए सर्विस 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जबकि मुंबई से उड़ानें कुछ दिन बाद, 6 नवंबर से शुरू होंगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

SpiceJet flights

Trending news

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
;