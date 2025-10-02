TCS ने SpiceJet को अदालत में घसीटा, जानिए क्या है 23,400,000 रुपये का मामला?

TCS SpiceJet Case : टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने दिल्ली हाई कोर्ट में SpiceJet के खिलाफ ₹2.34 करोड़ बकाया वसूलने के लिए केस दायर किया है. TCS का आरोप है कि SpiceJet ने 2019 से लेकर 2023 तक दी गई सॉफ्टवेयर सर्विसेज का पेमेंट नहीं किया है. इस अवधि में TCS ने एयरलाइन के लिए SAP S/4 HANA सॉफ्टवेयर को डेवलप और सपोर्ट किया ताकि एयरलाइन के बिजनेस ऑपरेशन को सुचारू बनाया जा सके.

TCS के वकील असव राजन ने अदालत में बताया कि SpiceJet ने 2020 से अब तक कई बार बिल और भुगतान योजनाओं के बावजूद पेमेंट से इनकार किया और TCS के अनुरोधों को अनसुना किया. अदालत द्वारा दी गई मध्यस्थता (Mediation) के अवसरों का भी एयरलाइन ने पालन नहीं किया है. अदालत ने SpiceJet को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है और अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई है.

वसूली के लिए कई प्रयास किए गए : TCS

TCS का कहना है कि उन्होंने बकाया वसूली के लिए कई प्रयास किए, जिनमें भुगतान योजनाओं को स्वीकार करना भी शामिल है, लेकिन एयरलाइन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. ये मामला दोनों कंपनियों के लंबे समय से चल रहे व्यापारिक संबंध को भी उजागर करता है. TCS ने अपनी सेवाएं जारी रखीं क्योंकि उनके बीच पुराने संबंध थे, लेकिन पेमेंट में लगातार देरी ने उन्हें अदालत का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया.

नहीं किया बकाया राशि का भुगतान

TCS ने कहा कि पिछले साल जनवरी में भी स्पाइसजेट ने बकाया राशि मान ली थी. लेकिन बिल की पूरी जानकारी मिलने के बावजूद एयरलाइन ने खातों का निपटारा नहीं किया. TCS ने कई बार फॉलो-अप किया और नई जानकारी भी दी, लेकिन इससे कोई मदद नहीं हुई. याचिका में बताया गया है कि 15 जून 2024 को TCS ने एयरलाइन को बकाया राशि के लिए कानूनी नोटिस भेजा. लेकिन स्पाइसजेट ने न तो कोई जवाब दिया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया.