स्पाइसजेट का बड़ा ऐलान! रोज चलाएगी 250 फ्लाइट्स, जान लें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रूट की पूरी डिटेल

SpiceJet Mega Plan : स्पाइसजेट इस विंटर सीजन में रोज 250 फ्लाइट्स चलाएगी. कंपनी ने इसकी घोषणा की है. स्पाइसजेट कोलकाता और दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए और दिल्ली और मुंबई से उदयपुर के लिए डेली फ्लाइट संचालित करेगी, जिससे यात्रियों को सर्दी की छुट्टियां प्लान करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. 26 अक्टूबर 2025 से इसे लागू किया जायेगा, इसमें 19 लीज पर लिए गए नए विमान बेड़े में शामिल होंगे.

नॉन-स्टॉप डेली उड़ानें

नई योजना के तहत स्पाइसजेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और मुंबई से फुकेत के लिए नॉन-स्टॉप डेली उड़ानें शुरू करेगी. घरेलू रूट्स पर भी मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है. मुंबई-बेंगलुरु के बीच दो नई डेली उड़ानें 1 नवंबर और 15 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि चेन्नई-बेंगलुरु के लिए सर्विस 8 नवंबर से शुरू होगी. राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के लिए उड़ानें भी बढ़ाई जा रही हैं. कोलकाता-जयपुर (31 अक्टूबर से) और कोलकाता-उदयपुर के लिए नई सेवाएं शुरू होंगी. जयपुर-गुवाहाटी और जयपुर-मुंबई उड़ानें 7 नवंबर से, जबकि उदयपुर-मुंबई और उदयपुर-दिल्ली उड़ानें उसी दिन से शुरू होंगी.

तीर्थस्थलों की कनेक्टिविटी पर जोर

तीर्थस्थलों की पहुंच बढ़ाने के तहत अयोध्या के लिए नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं. दिल्ली और अहमदाबाद से दैनिक सेवाओं के अलावा मुंबई-अयोध्या उड़ान 26 अक्टूबर से और हैदराबाद-अयोध्या उड़ान 6 नवंबर से शुरू होगी. वाराणसी को पुणे और हैदराबाद से नई उड़ानें मिलेंगी.

पटना को हैदराबाद, अहमदाबाद (26 अक्टूबर से) और चेन्नई (8 नवंबर से) से जोड़ा जाएगा. वहीं कोलकाता-अहमदाबाद और कोलकाता-चेन्नई उड़ानें 26 अक्टूबर से शुरू होंगी. इसके अलावा अहमदाबाद-चेन्नई की नई दैनिक सेवा 27 नवंबर से प्रारंभ होगी.