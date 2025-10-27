Advertisement
trendingNow12977018
Hindi Newsबिजनेस

स्पाइसजेट का बड़ा ऐलान! रोज चलाएगी 250 फ्लाइट्स, जान लें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रूट की पूरी डिटेल

 स्पाइसजेट कोलकाता और दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए और दिल्ली और मुंबई से उदयपुर के लिए डेली फ्लाइट संचालित करेगी, जिससे यात्रियों को सर्दी की छुट्टियां प्लान करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पाइसजेट का बड़ा ऐलान! रोज चलाएगी 250 फ्लाइट्स, जान लें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रूट की पूरी डिटेल

SpiceJet Mega Plan : स्पाइसजेट इस विंटर सीजन में रोज 250 फ्लाइट्स चलाएगी. कंपनी ने इसकी घोषणा की है. स्पाइसजेट कोलकाता और दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए और दिल्ली और मुंबई से उदयपुर के लिए डेली फ्लाइट संचालित करेगी, जिससे यात्रियों को सर्दी की छुट्टियां प्लान करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. 26 अक्टूबर 2025 से इसे लागू किया जायेगा, इसमें 19 लीज पर लिए गए नए विमान बेड़े में शामिल होंगे.

 नॉन-स्टॉप डेली उड़ानें 

नई योजना के तहत स्पाइसजेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और मुंबई से फुकेत के लिए नॉन-स्टॉप डेली उड़ानें शुरू करेगी. घरेलू रूट्स पर भी मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है. मुंबई-बेंगलुरु के बीच दो नई डेली उड़ानें 1 नवंबर और 15 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि चेन्नई-बेंगलुरु के लिए सर्विस 8 नवंबर से शुरू होगी. राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के लिए उड़ानें भी बढ़ाई जा रही हैं. कोलकाता-जयपुर (31 अक्टूबर से) और कोलकाता-उदयपुर के लिए नई सेवाएं शुरू होंगी. जयपुर-गुवाहाटी और जयपुर-मुंबई उड़ानें 7 नवंबर से, जबकि उदयपुर-मुंबई और उदयपुर-दिल्ली उड़ानें उसी दिन से शुरू होंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : उधार के ₹100 से शुरू किया बिजनेस, अब करोड़ों की हवेली की मालकिन है ये मुस्लिम महिला

तीर्थस्थलों की कनेक्टिविटी पर जोर

तीर्थस्थलों की पहुंच बढ़ाने के तहत अयोध्या के लिए नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं. दिल्ली और अहमदाबाद से दैनिक सेवाओं के अलावा मुंबई-अयोध्या उड़ान 26 अक्टूबर से और हैदराबाद-अयोध्या उड़ान 6 नवंबर से शुरू होगी. वाराणसी को पुणे और हैदराबाद से नई उड़ानें मिलेंगी.

पटना को हैदराबाद, अहमदाबाद (26 अक्टूबर से) और चेन्नई (8 नवंबर से) से जोड़ा जाएगा. वहीं कोलकाता-अहमदाबाद और कोलकाता-चेन्नई उड़ानें 26 अक्टूबर से शुरू होंगी. इसके अलावा अहमदाबाद-चेन्नई की नई दैनिक सेवा 27 नवंबर से प्रारंभ होगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

SpiceJet

Trending news

'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स