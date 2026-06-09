Spicejet Crisis: दिग्गज एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है. कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना गहरा गया है कि उसने अपने सैकड़ों कर्मचारियों और पायलटों को मार्च से सैलरी नहीं दी. रॉयटर्स की खबर में दावा किया गया है कि कंपनी के इंटरनल मैसेज से यह पता लग रहा है कि वो नकदी की भारी किल्लत से जूझ रही है. स्पाइसजेट अपनी फ्लाइट्स जारी रखने के लिए किये जाने वाले खर्चों के लिए छटपटा रही है. हालात से निपटने और खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए स्पाइसजेट सरकार से मदद की गुहार लगा रही है.
फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही कंपनी ने सरकारी गारंटी वाली स्पेशल क्रेडिट स्कीम के तहत इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई किया है. स्कीम के तहत मिलने वाले लोन से एयरलाइन अपने ऑपरेशन्स को दोबारा पटरी पर ला सकेगी. मार्च के आंकड़ों के अनुसार स्पाइसजेट (spicejet) के पेरोल पर कुल 375 पायलट मौजूद थे. दो पायलटों ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि पिछले कई महीने से उनकी सैलरी में लगातार देर हो रही है. परेशानी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि 180 से ज्यादा मेंबर वाले व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें बोइंग विमान उड़ाने वाले पायलट और एयरलाइन के सीनियर अधिकारी शामिल हैं, में पायलटों ने अपनी बेबसी जाहिर की है.
ग्रुप में एक पायलट ने लिखा कि रोजाना के खर्चों को संभालना बड़ी चुनौती बन गया है. हालात इतने बदतर हैं कि जरूरी वित्तीय जिम्मेदारियों और EMI को पूरा करने के लिए दूसरों से लोन या मदद मांगनी पड़ रही है. कर्मचारियों के बीच बढ़ते असंतोष को देखते हुए स्पाइसजेट के फ्लाइट ऑपरेशन्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र मल्होत्रा ने 26 मई को एक इंटरनल मैसेज भेजा था. इस मैसेज में उन्होंने लिखा कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि सैलरी में देरी के कारण आप सभी बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं.
उन्होंने कर्मचारियों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह समय मुश्किल भरा है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी है. जल्द ही फरवरी की बची हुई सैलरी रिलीज कर दी जाएगी. दूसरी तरफ, स्पाइसजेट ने आधिकारिक बयान जारी कर सैलरी में देरी की बात कबूल करते हुए कहा कि कर्मचारियों का भुगतान पिछले कई महीनों की तरह चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. अधिकांश कर्मचारियों की मार्च महीने की सैलरी दी जा चुकी है.
नकदी संकट से बाहर निकलने के लिए स्पाइसजेट पूरी तरह सरकार के भरोसे है. एयरलाइन ने बताया कि वह सरकार की 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' (ECLGS) के तहत फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है. योजना के तहत एयरलाइंस को 1500 करोड़ रुपये तक का सरकारी गारंटी वाला लोन मिल सकता है. एयरलाइन ने कहा स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. एयरलाइन ने ऑपरेशन्स और कैश फ्लो में आई गिरावट के लिए मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को जिम्मेदार बताया है.
कंपनी के अनुसार, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण एटीएफ के दाम बहुत बढ़ गए हैं . कुछ एयरस्पेस पर पाबंदी लगाए जाने के कारण फ्लाइट का खर्च काफी बढ़ गया है. इससे उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ी है. एयरलाइन को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कारोबारी गतिविधियां फिर से नॉर्मल हो जाएंगी. साल 2019 में 15 फीसदी घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन रही स्पाइसजेट आज सिमटकर 3.4 फीसदी हिस्सेदारी पर आ गई है. अब यह देश की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनकर रह गई है.
वित्तीय संकट का सीधा असर कंपनी की उड़ानों पर पड़ा है. स्पाइसजेट मौजूदा समय में महज 21 फ्लाइट का संचालन कर रही है. हालांकि, एक दिन पहले कंपनी ने राहत की खबर देते हुए कहा कि उसने बोइंग 737 मैक्स विमान को दोबारा सर्विस में शामिल किया है. इसके अलावा तीन एयरबस ए320 विमानों को क्रू मेंबर के साथ लीज पर लेने का एग्रीमेंट कर लिया है. जुलाई तक इन्हें बेड़े में शामिल किया जा सकता है. शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक्स में 60% की गिरावट आई है.