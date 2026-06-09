फाइनेंश‍ियल क्राइस‍िस से जूझ रही कंपनी ने सरकारी गारंटी वाली स्‍पेशल क्रेडिट स्‍कीम के तहत इमरजेंसी लोन के लिए अप्‍लाई क‍िया है. स्‍कीम के तहत म‍िलने वाले लोन से एयरलाइन अपने ऑपरेशन्स को दोबारा पटरी पर ला सकेगी. मार्च के आंकड़ों के अनुसार स्पाइसजेट (spicejet) के पेरोल पर कुल 375 पायलट मौजूद थे. दो पायलटों ने नाम नहीं प्रकाश‍ित करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि पिछले कई महीने से उनकी सैलरी में लगातार देर हो रही है. परेशानी क‍ितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है क‍ि 180 से ज्‍यादा मेंबर वाले व्हाट्सएप ग्रुप, ज‍िसमें बोइंग विमान उड़ाने वाले पायलट और एयरलाइन के सीन‍ियर अधिकारी शामिल हैं, में पायलटों ने अपनी बेबसी जाहिर की है.