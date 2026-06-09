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दिवालिया हो जाएगी SpiceJet? सैलरी देने के ल‍िए भी नहीं है पैसा, सरकार से मांगा 1500 करोड़ का लोन

spicejet cash crunch: म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव के बाद से स्पाइसजेट इन द‍िनों फाइनेंश‍ियल क्राइस‍िस से गुजर रही है. खुद के अस्‍त‍ित्‍व को बचाने और स्‍टॉफ को सैलरी देने के ल‍िए एयरलाइन ने सरकार से 1500 करोड़ रुपये का इमरजेंसी लोन मांगा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:28 PM IST
दिवालिया हो जाएगी SpiceJet? सैलरी देने के ल‍िए भी नहीं है पैसा, सरकार से मांगा 1500 करोड़ का लोन
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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