जहरीली ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’ का असली मालिक कौन? जानें कंपनी की पूरी कहानी

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:09 PM IST
Coldrif Cough Syrup Case: हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्दी-जुकाम की 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' (Coldrif Cough Syrup) ने 11 छोटे बच्चों की जान ले ली थी. इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी. देश के कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है. कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी 'श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स' के सभी प्रोडक्ट्स पर मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी कहां की है और कहां से इसका कारोबार होता है और इसका मालिक कौन है?

तमिलनाडु सरकार ने रविवार को दवा कंपनी श्रीसन को एक नोटिस भेजकर पूछा कि मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की 'जहरीली' कफ सिरप पीने से मौत के बाद उसका दवा लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि परीक्षणों में पता चला है कि इसमें अत्यधिक जहरीला पदार्थ पाया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया है.

कब बनी थी कंपनी?

कोल्ड्रिफ बनाने वाली चेन्नई स्थित कंपनी कथित तौर पर 1990 में एक निजी फर्म के रूप में शुरू हुई थी. इंडियामार्ट पर 'श्रीसन फार्मास्युटिकल मेकर' खुद को कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, फार्मास्युटिकल सिरप और हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप का "व्यापारी" बताते हैं. NDTV प्रॉफिट द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए की गई एक जांच में पाया गया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल्स नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले से मौजूद थी, जिसके निदेशक 'रंगनाथन गोविंदराजन' थे.

अलग-अलग एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन 

कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर रजिस्ट्रार से उसका नाम हटा दिया गया. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कंपनियां नियमित रूप से कंप्लायंस डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं करती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडियामार्ट पर लिस्टेड कंपनी और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर छपे पते, दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन ये सभी चेन्नई के एक ही इलाके में स्थित हैं.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

coldrif cough syrup

