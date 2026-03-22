पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपये लीटर; पाकिस्तान नहीं, भारत के इस पड़ोसी देश में हो गया तेल का खेल; मचा हाहाकार

Sri Lanka Raises Fuel Prices : ईरान युद्ध का असर अब श्रीलंका पर भी साफ दिखने लगा है. सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. ये पिछले दो हफ्तों में दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है. नई दरों के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर लगभग 398 रुपये (श्रीलंकाई) प्रति लीटर कर दी गई है. ये कीमत पहले 317 रुपये (श्रीलंकाई) थी. वहीं, डीजल की कीमत भी बढ़ाकर 382 रुपये (श्रीलंकाई) प्रति लीटर कर दी गई है.

क्यों बढ़े दाम?

सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और आगे हालात और बिगड़ सकते हैं. इससे पहले भी सरकार ने करीब 8 प्रतिशत कीमतें बढ़ाई थीं और ईंधन की खपत कम करने के लिए राशनिंग (सीमित सप्लाई) लागू की थी. एनालिस्ट का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ सकता है, क्योंकि देश पहले ही आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है.

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सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाल ही में किए गए इस ईंधन मूल्य बढ़ोतरी के साथ ईंधन खपत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी हासिल होगी.

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पहले से लागू है 4-डे वर्किंग वीक

श्रीलंका राष्ट्रपति ने पिछले बुधवार 4 डे वर्किंग वीक लागू करने का आदेश दिया और नियोक्ताओं से कहा कि जहां तक संभव हो, वर्क-फ्रॉम-होम (घर से काम) व्यवस्था फिर से लागू की जाए. श्रीलंका अपनी पूरी जरूरत का तेल आयात करता है और बिजली उत्पादन के लिए कोयला भी खरीदता है. श्रीलंका सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है. सरकार ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई और युद्ध लंबा चला, तो ये 2022 के आर्थिक संकट से उबरने के उनके प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.