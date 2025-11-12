Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

भारत हायर इनकम ग्रुप वाला देश कैसे बनेगा? Zoho वाले श्रीधर वेम्‍बू का रामबाण सजेशन

Sridhar Vembu: श्रीधर वेम्‍बू आज एक ऐसा नाम बन गया है, ज‍िन्‍होंने देश के अंदर सीम‍ित संसाधनों से ग्‍लोबल लेवल की कंपनी खड़ी कर दी है. उनका मानना है क‍ि हमें गांव के युवा पर भरोसा करके और भाषा की बाध्‍यता को खत्‍म करके उसे आगे बढ़ाना चाह‍िए. प‍िछले द‍िनों उनकी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीन‍ियर की कहानी जमकर वायरल हुई थी, यह इंजीन‍ियर एक समय उनकी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:06 PM IST
Zoho Co-Founder Sridhar Vembu: जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्‍बू की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यदि भारत केवल कम कीमत वाले प्रोडक्‍ट को एक्‍सपोर्ट करता रहेगा और महंगी तकनीक को आयात करता रहेगा तो कभी भी समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पाएगा. उन्होंने कहा हमें ग्‍लोबल दृष्टिकोण अपनाकर ट्रेड‍िंग नेशन बनना है, लेकिन बराबरी की शर्तों पर. इसके लिए सबसे पहला कैप‍िस‍िटी ब‍िल्‍ड‍िंग जरूरी है. केवल खरीदने से मजबूती नहीं आती. म‍िड‍िल ईस्‍ट के तेल पर न‍िर्भर रहने वाले देश अब यह अच्‍छी तरह समझ रहे हैं क‍ि केवल तेल के एक्‍सपोर्ट से तकनीक को नहीं खरीदी जा सकती.

कम दाम वाले प्रोडक्‍ट से नहीं खरीद सकते महंगी तकनीक

इसी तरह हम कम दाम वाले प्रोडक्‍ट बेचकर बेचकर महंगी तकनीक को नहीं खरीद सकते. इससे हम खुद ही लोअर इनकम के हालात को स्वीकार कर रहे हैं. वेम्बू की तरफ से यह भी जोर द‍िया गया क‍ि असली मुद्दा डेटा सेंटर का भारत में होना नहीं है. बल्कि आईपी का माल‍िकाना हक देश में होना है. आईपी वहीं है, जहां वैल्‍यू एड‍िशन होता है. यदि आईपी विदेश में है तो प्राइस भी वहीं जाएगा. इससे हम खुद ही लो वैल्‍यू प्रमोशन और लो इनकम की हालात को मान लेते हैं. उन्होंने कहा देश में खुशहाली तभी संभव है, जब आईपी और इससे होने वाला फायदा भारत में ही रहे. जोहो इसका बड़ा उदाहरण है, जो क‍ि बिना क‍िसी सरकारी सहायता के ग्‍लोबल प्रोडक्‍ट तैयार कर रही है.

गूगल और मेटा के पास बड़ा यूजर डेटा
गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के पास बड़ा यूजर डेटा है. लेकिन वेम्बू के अनुसार भारत के लिए असली चुनौती डेटा नहीं, बल्कि आईपी ओनरश‍िप है. 'डेटा सेंटर भारत में होना जरूरी है, लेकिन आईपी कहां है? अहम यह है.' उन्होंने कहा भारत को खुद की टेक्‍न‍िक विकसित करनी होगी, न कि केवल व‍िदेशी तकनीक का उपयोग करना. जोहो की तरफ से ब‍िना क‍िसी सरकारी सपोर्ट के दर्जनों प्रोडक्‍ट बनाए गए हैं. इससे यह साफ है क‍ि ज्‍यादातर सेक्‍टर में नए आइड‍िया के लि‍ए सरकारी मदद जरूरी नहीं है.

टेक्‍न‍िकल सेक्‍टर में सरकारी सपोर्ट जरूरी
वेम्बू ने यह भी साफ क‍िया क‍ि ज्‍यादातर टेक्‍न‍िकल सेक्‍टर में सरकारी सपोर्ट जरूरी है. जोहो ने बिना किसी सरकारी मदद के प्रोडक्‍ट तैयार क‍िये. कुछ खास सेक्‍टर में मदद चाहिए, लेकिन अधिकांश में नहीं. उन्होंने इसको लेकर चीन का उदाहरण दिया, जहां नयापन सरकारी मदद से नहीं, बल्कि कारोबार‍ियों के आत्मविश्वास से हुआ. चीन में भी सरकार की तरफ से सब कुछ नहीं किया गया. वहां माहौल अनुकूल था और लोग खुद पर भरोसा करते थे. हमें भी यही करने की जरूरत है.

अंग्रेजी में बातचीत से प्रत‍िभा सामने नहीं आ पा रही
वेम्बू ने कहा कि कोई राष्‍ट्र दूसरे देश की भाषा में विमर्श करके ग्‍लोबल प्‍लेटफॉर्म पर नहीं उभरा. 'हमें अपनी मदर टंग को र‍िवाइव करना होगा. हर राज्‍य की जनसंख्या इतनी है कि भाषा को पूरी तरह र‍िवाइव क‍िया जा सकता है.' उन्होंने चिंता जताई कि अंग्रेजी में राष्ट्रीय विमर्श से 70-80% प्रतिभा बाहर रह जाती है. 'ग्रामीण तमिलनाडु या यूपी में हिंदी बोलने वाले कम हैं, अंग्रेजी के तो और कम. हम इन्‍हें तकनीक क्षेत्र में ला रहे हैं. मेरा ग्रामीण अभियान यही है, ज‍िसका अंग्रेजी में हाथ तंग है, वो टेक्‍न‍िक बना सके.

वेम्बू ने बताया क‍ि अंग्रेजी का बैर‍ियर हटाकर गांव के यूथ को टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर में आगे लाना होगा. 'हम 70-80% प्रतिभा पर ध्‍यान नहीं दे रहे. गांव में लाखों युवा हैं, जो अपनी भाषा में सोच सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं.' जोहो का गांव में बना सेंटर इसी दिशा में कदम है. उन्होंने कहा मदर टंग में तकनीकी एजुकेशन और बातचीत से ही देश ग्‍लोबल लेवल पर बाकी देशों की तरह काम कर पाएगा. 'हमें खुद पर व‍िश्‍वास करना होगा. भाषा, तकनीक और आईपी तीनों के देश में रहने के जर‍िये ही सभी तक खुशहाली पहुंचेगी. 

