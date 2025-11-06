Praveen Kumar SRS Group: सूत्रों की मानें तो प्रवीण कपूर को अमेरिका के न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंट्री देने से मना कर दिया गया. इसके बाद उसका B1/B2 वीजा रद्द कर दिया गया और उसे 2 नवंबर 2025 को नई दिल्ली वापस भेज दिया गया.
SRS Group: ईडी (ED) को कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप (SRS Group) के को-फाउंडर और प्रमोटर प्रवीन कुमार कपूर को अमेरिकी अधिकारियों ने भारत प्रत्यर्पित कर दिया है. सूत्रों के अनुसार कपूर को अमेरिका के न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंट्री से मना कर दिया गया और उसका B1/B2 वीजा रद्द कर दिया गया. इसके बाद उसे 2 नवंबर 2025 को नई दिल्ली वापस भेज दिया गया, जहां ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस की तरफ से जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) के आधार पर संबंधित एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया.
SRS ग्रुप के खिलाफ शुरू हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
ईडी ने एसआरएस ग्रुप (SRS Group) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. यह दिल्ली, फरीदाबाद और सीबीआई में दर्ज 81 एफआईआर (FIR) पर बेस्ड है. कंपनी पर निवेशकों और बैंकों को करीब 2200 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. जांच में सामने आया कि एसआरएस ग्रुप (SRS Group) के प्रमोटर्स ने निवेशकों को हाउसिंग-प्रोजेक्ट्स में शानदार रिटर्न का लालच दिया. निवेश के पैसे को सैकड़ों फर्जी कंपनियों (Shell Companies) में ट्रांसफर किया गया और फिर उसे धोखे से बाहर भेज दिया गया.
2215 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया अटैच
इस मामले में अब तक 2215.98 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ईडी ने अटैच (जप्त) कर लिया है. प्रवीन कुमार कपूर के अलावा कंपनी के दो अन्य डायरेक्टर जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल भी लंबे समय से फरार हैं. तीनों के खिलाफ गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में ईडी ने प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेंट दाखिल की है, इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिये थे. इसके बाद कपूर को घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया गया.
ईडी ने तीनों फरार आरोपियों कपूर, गर्ग और जिंदल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर (FEO) घोषित करवाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है. एजेंसी अब दूसरे फरार डायरेक्टर्स की वापसी और प्रत्यर्पण की दिशा में काम कर रही है. (जी न्यूज डेस्क)