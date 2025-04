IGI Stampede Situation: द‍िल्‍ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में शुक्रवार शाम को आए धूल भरे तूफान के बाद आईजीआई एयरपोर्ट का हाल बेहाल हो गया. इससे एयरपोर्ट पर मौजूद यात्र‍ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. तूफान आने पर द‍िल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयर पोर्ट पर विमानों का संचालन लगभग ठप हो गया. इसके कारण सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर करीब 12 घंटे से फंसे हुए हैं. यात्र‍ियों का कहना है 50 फ्लाइट के लेट होने से टर्मिनल-3 पर भगदड़ जैसे हालात बन गए.

एयरलाइन के ख‍िलाफ यात्र‍ियों की तरफ से श‍िकायतें की गईं

कई यात्रियों का कहना है क‍ि उन्हें 12 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा. सोशल मीडिया पर एयरलाइन कंपनियों के मैनेजमेंट के ख‍िलाफ यात्र‍ियों की तरफ से श‍िकायतें की जा रही हैं. एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक आईजीआई से उड़ान भरने वाली 50 से ज्‍यादा डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट धूल भरे तूफान के कारण लेट हो गईं. इसके अलावा करीब 25 फ्लाइट के रूट में बदलाव क‍िया गया और सात उड़ानें को रद्द कर द‍िया गया.

भीड़भाड़ वाले बोर्डिंग गेट की तस्‍वीरें और वीड‍ियो शेयर कि‍ये

टीओआई की तरफ से प्रकाश‍ित खबर में अध‍िकार‍ियों ने इस बात की पुष्टि की है क‍ि दो दिन में शहर में आए दूसरे धूल भरे तूफान के बीच चार लोग जख्‍मी हो गए हैं. एयरपोर्ट पर परेशान यात्री सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा न‍िकाल रहे हैं. कई लोगों ने भीड़भाड़ वाले बोर्डिंग गेट की तस्‍वीरें और वीड‍ियो शेयर कि‍ये हैं. उनका कहना है क‍ि एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं. कुछ यात्र‍ियों ने एयरलाइन कर्मचारियों की तरफ से गलत व्‍यवहार क‍िये जाने का भी आरोप लगाया है.

वर्ल्‍ड क्‍लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट... बस अड्डे से भी बदतर

एक यूजर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, 'सबसे खराब मैनेजमेंट', गलत जानकारी देने वाला वर्ल्‍ड क्‍लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट... बस अड्डे से भी बदतर.' इस पर एयर इंड‍िया ने जवाब देते हुए कहा, एयर लाइन आपकी समस्‍या को समझ रही है. खराब मौसम के कारण फ्लाइट में देरी हुई है. हमारे कर्मचारी सभी यात्र‍ियों की मदद करने की पूरी कोश‍िश कर रहे हैं. एक अन्‍य यात्री ने एयरपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यात्रियों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार'.

