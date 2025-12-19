Advertisement
trendingNow13046426
Hindi Newsबिजनेसबैंक खातों में जमा पैसा धीरे-धीरे होने लगा गायब, सामने आई 80 करोड़ की हेराफेरी! एम्‍पलाई ने कैसे क‍िया खेल?

बैंक खातों में जमा पैसा धीरे-धीरे होने लगा गायब, सामने आई 80 करोड़ की हेराफेरी! एम्‍पलाई ने कैसे क‍िया 'खेल'?

Bank Frand: ज‍िस बैंक कर्मचारी पर इस पूरे मामले का आरोप लगा है, उसने कस्‍टमर के खातों में की गई एफडी में हेराफेरी कर पूरा खेल कर द‍िया. इस पूरे मामले में 80 करोड़ से जुड़ी हेराफेरी सामने आई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैंक खातों में जमा पैसा धीरे-धीरे होने लगा गायब, सामने आई 80 करोड़ की हेराफेरी! एम्‍पलाई ने कैसे क‍िया 'खेल'?

Standard Chartered Bank Frand: बैंकों में लोग पैसा इसल‍िए जमा करते हैं ताक‍ि सुरक्ष‍ित रहे. कुछ लोग ज्‍यादा र‍िटर्न के चक्‍कर में एफडी कर देते हैं. लेक‍िन तब क्‍या जब बैंक में जमा पैसे में ही हेराफेरी होने लगे. जी हां, विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) में बड़ा घोटाला सामने आया है. बैंक की प्रायोरिटी बैंक‍िंग यूनिट (अमीर ग्राहकों के ल‍िये स्पेशल सर्विस) में करीब 80 करोड़ रुपये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) के अकाउंट से गायब कर द‍िये. यह मामला नवंबर म‍िड में एक कस्टमर की श‍िकायत के बाद लाइमलाइट में आया.

जांच में गहराता चला गया मामला

श‍िकायत के बाद परत दर परत मामले की तहकीकात की गई तो यह और गहराता चला गया. बैंक की तरफ से जांच की जा रही है और प्रभावित ग्राहकों को पैसे लौटाने की बात कही है. लेक‍िन आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर इस मामले को कैसे अंजाम द‍िया गया और इसके बारे में जानकारी कैसे म‍िली. आइए जानते हैं पूरी ड‍िटेल्‍ड जानकारी-

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे सामने आया मामला?
ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार पूरे मामले की शुरुआत एक कस्टमर से हुई. इस कस्‍टमर ने बताया क‍ि उसके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से 2.7 करोड़ रुपये गायब हैं. बैंक की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंटरनल जांच शुरू की गई तो पता चला क‍ि यह महज एक केस नहीं है. इसमें कई अमीर बिजनेस फैमिलीज के HNI क्लाइंट्स के खाते से पैसे को डायवर्ट किया गया. हेरीफेरी से जुड़ा यह सब मामला बेंगलुरु की MG रोड स्‍थ‍ित ब्रांच में हुआ. इस पूरे मामले में कम से कम 80 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही जा रही है.

बैंक कर्मचारी है मुख्‍य आरोपी
इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर (Relationship Manager) नक्का किशोर कुमार है. हलसुरु पुलिस ने उसे ह‍िरासम में लेकर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. बैंक ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसे सर्विस से टर्मिनेट कर द‍िया है. 

कैसे द‍िया हेराफेरी को अंजाम?
नक्का किशोर कुमार पर आरोप लगा क‍ि उसने ग्राहकों के स‍िग्‍नेचर फॉर्ज किये, फेक एफडी (FD) बॉन्ड बनाए और RTGS के जर‍िये पैसे थर्ड पार्टी अकाउंट्स में ट्रांसफर क‍िये. आख‍िर उसने इतने पैसे का क्‍या क‍िया? जांच में सामने आया क‍ि उसने ये पैसा खुद स्टॉक फ्यूचर्स में इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए इस्तेमाल क‍िया. उसकी हेराफेरी का क‍िसी को पता नहीं चले, इसके ल‍िए वह फेक इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अकाउंट में क्रेडिट करता रहा.

फ्रॉड पर क्‍या बोला बैंक?
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से इस पूरे फ्रॉड की पुष्‍ट‍ि की गई है. बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि खाताधारकों के हित सबसे ऊपर हैं. क‍िसी भी तरह के गलत व्यवहार के लिए बैंक की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. बैंक की तरफ से तुरंत पुलिस कंप्लेंट की गई, PwC को डिटेल्ड इंटरनल जांच के लिए लगाया गया है. ज‍िन लोगों के अकाउंट और उसमें जमा पैसे पर असर पड़ा है, बैंक ने उनसे खुद से संपर्क किया है.

गायब हुए सभी पैसे लौटाए जाएंगे
बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि गायब हुए सभी पैसे लौटाए जाएंगे और संबंध‍ित अथॉरिटीज के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. अब तक पांच और खाताधारकों ने कुमार और बैंक के खिलाफ इस तरह के फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है. घोटोले की कुल रकम 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की है. इस कारण कर्नाटक सरकार ने इस केस को बेंगलुरु सिटी पुलिस से राज्य क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को ट्रांसफर कर दिया. आने वाले द‍िनों में इसमें ग‍हराई से जांच की जाएगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Standard Chartered

Trending news

पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित