Standard Chartered Bank Frand: बैंकों में लोग पैसा इसल‍िए जमा करते हैं ताक‍ि सुरक्ष‍ित रहे. कुछ लोग ज्‍यादा र‍िटर्न के चक्‍कर में एफडी कर देते हैं. लेक‍िन तब क्‍या जब बैंक में जमा पैसे में ही हेराफेरी होने लगे. जी हां, विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) में बड़ा घोटाला सामने आया है. बैंक की प्रायोरिटी बैंक‍िंग यूनिट (अमीर ग्राहकों के ल‍िये स्पेशल सर्विस) में करीब 80 करोड़ रुपये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) के अकाउंट से गायब कर द‍िये. यह मामला नवंबर म‍िड में एक कस्टमर की श‍िकायत के बाद लाइमलाइट में आया.

जांच में गहराता चला गया मामला

श‍िकायत के बाद परत दर परत मामले की तहकीकात की गई तो यह और गहराता चला गया. बैंक की तरफ से जांच की जा रही है और प्रभावित ग्राहकों को पैसे लौटाने की बात कही है. लेक‍िन आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर इस मामले को कैसे अंजाम द‍िया गया और इसके बारे में जानकारी कैसे म‍िली. आइए जानते हैं पूरी ड‍िटेल्‍ड जानकारी-

कैसे सामने आया मामला?

ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार पूरे मामले की शुरुआत एक कस्टमर से हुई. इस कस्‍टमर ने बताया क‍ि उसके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से 2.7 करोड़ रुपये गायब हैं. बैंक की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंटरनल जांच शुरू की गई तो पता चला क‍ि यह महज एक केस नहीं है. इसमें कई अमीर बिजनेस फैमिलीज के HNI क्लाइंट्स के खाते से पैसे को डायवर्ट किया गया. हेरीफेरी से जुड़ा यह सब मामला बेंगलुरु की MG रोड स्‍थ‍ित ब्रांच में हुआ. इस पूरे मामले में कम से कम 80 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही जा रही है.

बैंक कर्मचारी है मुख्‍य आरोपी

इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर (Relationship Manager) नक्का किशोर कुमार है. हलसुरु पुलिस ने उसे ह‍िरासम में लेकर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. बैंक ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसे सर्विस से टर्मिनेट कर द‍िया है.

कैसे द‍िया हेराफेरी को अंजाम?

नक्का किशोर कुमार पर आरोप लगा क‍ि उसने ग्राहकों के स‍िग्‍नेचर फॉर्ज किये, फेक एफडी (FD) बॉन्ड बनाए और RTGS के जर‍िये पैसे थर्ड पार्टी अकाउंट्स में ट्रांसफर क‍िये. आख‍िर उसने इतने पैसे का क्‍या क‍िया? जांच में सामने आया क‍ि उसने ये पैसा खुद स्टॉक फ्यूचर्स में इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए इस्तेमाल क‍िया. उसकी हेराफेरी का क‍िसी को पता नहीं चले, इसके ल‍िए वह फेक इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अकाउंट में क्रेडिट करता रहा.

फ्रॉड पर क्‍या बोला बैंक?

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से इस पूरे फ्रॉड की पुष्‍ट‍ि की गई है. बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि खाताधारकों के हित सबसे ऊपर हैं. क‍िसी भी तरह के गलत व्यवहार के लिए बैंक की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. बैंक की तरफ से तुरंत पुलिस कंप्लेंट की गई, PwC को डिटेल्ड इंटरनल जांच के लिए लगाया गया है. ज‍िन लोगों के अकाउंट और उसमें जमा पैसे पर असर पड़ा है, बैंक ने उनसे खुद से संपर्क किया है.

गायब हुए सभी पैसे लौटाए जाएंगे

बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि गायब हुए सभी पैसे लौटाए जाएंगे और संबंध‍ित अथॉरिटीज के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. अब तक पांच और खाताधारकों ने कुमार और बैंक के खिलाफ इस तरह के फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है. घोटोले की कुल रकम 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की है. इस कारण कर्नाटक सरकार ने इस केस को बेंगलुरु सिटी पुलिस से राज्य क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को ट्रांसफर कर दिया. आने वाले द‍िनों में इसमें ग‍हराई से जांच की जाएगी.