यह व‍िदेशी बैंक अब भारत में नहीं खोलेगा नई ब्रांच, मौजूदा ब्रांच को बड़ा करने पर रहेगा फोकस

बैंक इस साल अपने प्रायोरिटी बैंक‍िंग सेंटर्स को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 करना चाहता है. इन सेंटर्स के जर‍िये कस्‍टमर को एक ही जगह पर कई तरह के प्रोडक्ट और सर्व‍िस दी जाएंगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:31 AM IST
Standard Chartered Bank Share Price: विदेशी बैंकों में भारत में सबसे बड़े नेटवर्क वाला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) देश में अपनी ब्रांच नहीं खोलेगा. फिलहाल बैंक की देश में ब्रांच की संख्‍या 100 आउटलेट्स तक सीम‍ित रहेगी. बैंक के देश और साउथ एशिया के सीईओ पीडी ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा क‍ि बैंक अपनी मौजूदा ब्रांच को बड़े फॉर्मेट में बदलकर कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस देगा. सिंह ने कहा कि डिजिटल टेक्‍न‍िक की वजह से अब बड़ी संख्या में नई ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है.

ब्रांच को बड़े फॉर्मेट में बदलने का प्‍लान

उन्‍होंने कहा क‍ि बैंक की ब्रांच मुख्‍य रूप से सर्विसिंग प्‍वाइंट होती हैं और हम उन्‍हें बड़े फॉर्मेट में बदलकर ज्‍यादा कस्‍टमर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोलकाता और चेन्‍नई में ऐसी बड़ी ब्रांच खोली गई हैं. हालांकि उन्होंने यह जानकारी नहीं दी क‍ि आने वाले समय में कुल क‍ितनी ब्रांच खोली जाएंगी. बैंक इस साल अपने प्रायोरिटी बैंक‍िंग सेंटर्स को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 करना चाहता है. इन सेंटर्स के जर‍िये कस्‍टमर को एक ही जगह पर कई तरह के प्रोडक्ट और सर्व‍िस दी जाएंगी.

गिफ्ट सिटी में डॉलर क्लियरिंग ऑपरेशंस शुरू होगा
सिंह ने बताया कि बैंक आने वाली 7 अक्टूबर से गुजरात के गिफ्ट सिटी में डॉलर क्लियरिंग ऑपरेशंस शुरू करेगा. इसके साथ ही बैंक अपने प्रोडक्ट्स को और डिजिटल बना रहा है और इंटरनेशनल सर्व‍िस को भारतीय कस्‍टमर के ल‍िए उपलब्ध कराने का प्‍लान है. उन्होंने कहा कि वेल्थ मैनेजमेंट बड़ा मौका है और इसके लिए बैंक नए कर्मचारियों को नियुक्त करेगा. स्टैंडर्ड चार्टर्ड के चेन्‍नई और बेंगलुरु में करीब 24,000 कर्मचारी हैं. ये कर्मचारी बैंक के ग्‍लोबल कामकाज को सपोर्ट करते हैं.

बैंक की तरफ से लगातार अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) को बढ़ाया जा रहा है. सिंह ने बताया क‍ि बैंकिंग सेक्टर में हर महीने 6–7 नए जीसीसी जोड़े जा रहे हैं. फॉरेक्स सेटलमेंट में बैंक की हिस्सेदारी 8% से ज्यादा है. सिंह ने कहा कि अब रुपये में इनवॉयसिंग और ट्रेड सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं, खासकर मध्य-पूर्व क्षेत्र में. इससे आने वाले समय में स्थानीय मुद्रा में ब‍िजनेस को बढ़ावा मिलेगा.

सिंह ने बताया क‍ि बैंक फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में कॉर्पोरेट लोन में 10% ग्रोथ का टारगेट रखता है. बैंक प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्थानीय कंपनियों और मल्‍टीनेशनल कंपनियों दोनों को फंडिंग कर रहा है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Standard Chartered Bank

;