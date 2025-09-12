Star Health की इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी लेने वालों को झटका, इस तारीख से नहीं म‍िलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट!
Star Health की इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी लेने वालों को झटका, इस तारीख से नहीं म‍िलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट!

Star Health Insurance Policy: हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AHPI) 15,000 से ज्यादा अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करती है. अगर AHPI की तरफ से 22 स‍ितंबर से इस फैसले को लागू क‍िया तो मरीजों को परेशानी हो सकती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:13 PM IST
Star Health की इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी लेने वालों को झटका, इस तारीख से नहीं म‍िलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट!

Star Health Insurance: प‍िछले द‍िनों बजाज आल‍ियांज (Bajan Allianz) और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AHPI) के बीच सहमत‍ि बनने के बाद यह साफ हुआ क‍ि 1 स‍ितंबर से Bajaj Allianz General Insurance से कैशलेस क्लेम म‍िलना बंद नहीं होगा. लेक‍िन अब यद‍ि आपने स्‍टार हेल्‍थ इंश्‍योरेंस से हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी ली है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AHPI) ने शुक्रवार को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस (Star Health Insurance) को चेतावनी दी है. यह चेतावनी भी कुछ उसी तरह की है जैसे पहले बजाज आल‍ियांज को दी गई थी.

22 सितंबर से नहीं म‍िलेगी कैशलेस सर्विस!

दरअसल, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AHPI) की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि कंपनी की तरफ से समस्याओं को सॉल्‍व नहीं क‍िया जाता तो उसके पॉलिसीहोल्‍डर्स के ल‍िए कैशलेस सर्विस 22 सितंबर 2025 से बंद हो जाएगी. हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AHPI) 15,000 से ज्यादा अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करती है. अगर AHPI की तरफ से 22 स‍ितंबर से इस फैसले को लागू क‍िया तो मरीजों को परेशानी हो सकती है. AHPI की तरफ से कहा गया क‍ि स्‍टार हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प‍िछले कई साल से टैरिफ बढ़ाने से इनकार कर रही है, जबकि हेल्थकेयर की लागत लगातार बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: Bajaj Allianz की पॉल‍िसी लेने वालों को झटका! इन अस्‍पतालों में नहीं म‍िलेगा कैशलेस इलाज

स्टार हेल्थ के साथ और भी कई तरह की समस्‍याएं
एएचपीआई (AHPI) की तरफ से कहा गया क‍ि मेंबर अस्पतालों को स्टार हेल्थ इंश्‍योरेंस से और भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. कंपनी की तरफ से पुराने टैरिफ को और भी कम करने का दबाव डाला जा रहा है. अस्पताल बिल से बिना वजह कटौती की जा रही है.  AHPI की तरफ से कहा गया क‍ि फाइनल अप्रूवल के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. सदस्य अस्पतालों ने कहा कि इंश्‍योरेंस कंपनी डॉक्टरों के मेडिकल फैसलों पर सवाल उठाती है. इस तरह की प्रैक्टिस से मरीजों की केयर पर असर पड़ रहा है. AHPI की तरफ से कहा गया क‍ि ये प्रैक्टिस मरीजों और उनके परिवारों के लिए परेशानी पैदा कर रही है.

स्टार हेल्थ इंश्‍योरेंस के खिलाफ 13,300 शिकायतें
AHPI ने बताया क‍ि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की 2023-24 रिपोर्ट में स्टार हेल्थ इंश्‍योरेंस के खिलाफ 13,300 शिकायतें दर्ज हैं. इसमें से 10,000 क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी हुई हैं. एएचपीआई (AHPI) ने स्टार हेल्थ पर एंटी-कॉम्पिटिटिव ब‍िहेव करने का आरोप लगाया है. कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर अस्पतालों के टैरिफ को दबा रही है. इससे फेयर नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा. AHPI के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिरधर ग्यानी ने कहा क‍ि कंपनी की सिस्टेमेटिक फेलियर और अनफेयर प्रैक्टिस से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है. हमारा मकसद मरीजों और प्रोवाइडर्स की सेफ्टी करना है.

यह भी पढ़ें: कैशलेस ट्रीटमेंट पर घमासान, अस्पताल और बीमा कंपनियों की जंग में घायल हो रहे मरीज, क्या है विवाद, बीमाधारकों पर क्या होगा असर?

डिस्चार्ज के बाद क्लेम कर सकेंगे रीइंबर्समेंट
अगर कैशलेस इलाज बंद हुआ तो अस्पतालों को सेल्फ-पे बेस पर इलाज देना होगा. मरीज डिस्चार्ज के बाद रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकेंगे. इससे पहले AHPI ने बजाज आल‍ियांज (Bajan Allianz) जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ कैशलेस सर्विस बंद करने की चेतावनी दी थी. लेकिन बातचीत के बाद निर्देश वापस ले लिये गए थे. अगस्त में केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी इसी तरह का विवाद हुआ था, जो बाद में सुलझ गया. स्टार हेल्थ की तरफ से कहा गया क‍ि उन्हें नेटवर्क पार्टनर्स से कोई सस्पेंशन का केस नहीं मिला.

AHPI ने कंपनी से तुरंत बातचीत के ल‍िए कहा है. IRDAI की तरफ से कैशलेस को बढ़ावा द‍िया जा रहा है लेकिन अस्पतालों पर क‍िसी तरह का रेगुलेशन नहीं है. इस विवाद से हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम पर असर पड़ सकता है.  

