Advertisement
trendingNow12936740
Hindi Newsबिजनेस

बंद होंगे स्‍टारबक्‍स के सैकड़ों स्‍टोर, जाएंगी 900 जॉब; कंपनी क्‍यों कर रही री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग का प्‍लान?

Starbucks Share Price: सैकड़ों स्‍टोर बंद होने का असर यह होगा क‍ि इससे करीब 900 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी. यह इस साल की दूसरी छंटनी है. इससे पहले फरवरी में करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंद होंगे स्‍टारबक्‍स के सैकड़ों स्‍टोर, जाएंगी 900 जॉब; कंपनी क्‍यों कर रही री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग का प्‍लान?

Starbucks Restructuring Plan: दुनियाभर में मशहूर कॉफी कंपनी स्टारबक्स (Starbucks) की तरफ से गुरुवार को बड़ा ऐलान क‍िया गया. कंपनी की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार वह अपने ब‍िजनेस में सुधार करने के ल‍िए बड़ी री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग पर (Restructuring) पर काम करेगी. अपने री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्‍लान के तहत कंपनी सैकड़ों स्टोर को बंद करने के साथ ही कर्मचारियों की छंटनी भी करेगी. कंपनी का कहना है कि इस प्रोसेस में करीब एक ब‍िल‍ियन डॉलर का खर्च आएगा. यह कदम सीईओ ब्रायन निकोल की लीडरश‍िप में सेल्‍स में इजाफे और प्रॉफ‍िट को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

सैकड़ों आउटलेट पर लटकी तलवार

स्टारबक्स की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस महीने से ही सैकड़ों आउटलेट को परमानेंट रूप से बंद कर द‍िया जाएगा. ज‍िन आउटलेट को बंद क‍िया जाएगा, वे कंपनी के कुल स्टोर्स का करीब 1% हैं. जून के अंत तक नॉर्थ अमेरिका में स्टारबक्स के 18,734 स्टोर थे. ये सितंबर के अंत तक घटकर 18,300 रह जाएंगे. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि उन स्‍टोर को बंद करने का फैसला ल‍िया जा रहा है जो कस्‍टमर और कर्मचारियों को आशानुरूप वातावरण नहीं दे पा रहे थे. इसके अलावा इन स्‍टोर से फाइनेंश‍ियल बेन‍िफ‍िट होने की भी उम्‍मीद नहीं द‍िख रही.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों पर भी असर
सैकड़ों स्‍टोर बंद होने का असर यह होगा क‍ि इससे करीब 900 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी. यह इस साल की दूसरी छंटनी है. इससे पहले फरवरी में करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था. कंपनी की तरफ से कहा गया क‍ि प्रभावित कर्मचारियों को अच्छा सेवरेंस पैकेज और सहायता दी जाएगी. साथ ही कई ओपन वेकैंसी को भी क्‍लोज करने का फैसला लिया गया है.

मुश्किल में क्‍यों है स्टारबक्स?
स्टारबक्स की मुश्‍किल खासतौर पर बढ़ते खर्च और घटती मांग के कारण है. अमेरिका में महंगे वेबरेजेज की मांग में ग‍िरावट आ रही है. इसके अलावा चीन में भी कंपनी को कॉम्‍पटीशन और कमजोर ड‍िमांड का सामना करना पड़ रहा है. इसी कारण स्टारबक्स की तरफ से अपनी चीन वाली यून‍िट में ह‍िस्‍सेदारी बेचने का प्‍लान क‍िया जा रहा है.

कंपनी की तरफ से स्‍टोर बंद क‍िये जाने और छंटनी के फैसले का असर इसके शेयरों पर भी देखा जा रहा है. इस साल अब तक स्टारबक्स के शेयरों में 7.7% की गिरावट आई है. यही कारण है क‍ि निवेशकों के भरोसे में कमी आई है और कंपनी को सख्‍त कदम उठाने पड़ रहे हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Starbucks

Trending news

बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
;