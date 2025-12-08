आखिर आ ही गया...स्टरलिंक, कीमतों से हटा पर्दा, एलन मस्क का ब्रॉडबैंड कितने का होगा और यूजर्स को क्या मिलेगा फायदा? पूरी डिटेल यहां

Starlink India : बीते कुछ सालों में स्टारलिंक की चर्चा भारत में बहुत हुई है. स्टारलिंक इंडिया ने अपनी कीमतों से पर्दा हटा दिया है. अब स्टारलिंक ने अपनी लोकल वेबसाइट पर पूरी रेजिडेंशियल प्राइसिंग डालकर भारत में अपने कमर्शियल लॉन्च की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है. अपडेटेड पेज पर मंथली चार्ज ₹8,600 दिखाया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कस्टमर्स को एक बार में ₹34,000 का हार्डवेयर किट भी खरीदना होगा. इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा और 30 दिन का ट्रायल पीरियड मिलता है ताकि नए यूजर्स को यह टेस्ट करने के लिए काफी समय मिल सके कि उनके एरिया में सर्विस कैसी काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंज्यूमर-फोकस्ड प्लान

स्टारलिंक इंडिया के मुताबिक, सिस्टम सभी मौसमों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और 99.9% से अधिक का अपटाइम देगा. कंपनी ने इंस्टॉलेशन में आसानी पर भी जोर दिया है और बताया है कि कनेक्शन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए ग्राहकों को इंस्ट्रूमेंट को प्लग इन करना होगा. स्टारलिंक ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह बिजनेस टियर के लिए कितना चार्ज करेगा.

यह भी पढ़ें : शेयर बाजार का 'खूनी मंडे', 800 अंक गिरा सेंसेक्स, 7 लाख करोड़ रुपये स्वाहा

जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन

स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबिलिटी जांचने के लिए आपको अपना पिन कोड दर्ज करना होता है. लेकिन अभी आपकी लोकेशन पर अभी सर्विस उपलब्ध नहीं है. अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, तो जैसे ही आपके क्षेत्र में सर्विस शुरू होगी, कंपनी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा.