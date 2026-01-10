Advertisement
trendingNow13070145
Hindi Newsबिजनेसग्राहकों को लगा बड़ा झटका! अब कैश निकालना होगा महंगा, देश के सबसे बड़े बैंक ने बढ़ाई फीस

ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! अब कैश निकालना होगा महंगा, देश के सबसे बड़े बैंक ने बढ़ाई फीस

बैंक ने कहा है कि ये बदलाव इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी के कारण हुआ है. ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) और ऑटोमेटेड डिपॉज़िट कम विड्रॉल मशीन (ADWM) ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस चार्ज का फिर से रीअसेसमेंट किया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! अब कैश निकालना होगा महंगा, देश के सबसे बड़े बैंक ने बढ़ाई फीस

SBI ATM transaction Charges : अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहक हैं तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है. देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं. इससे पहले SBI ने 1 फरवरी 2025 को बदलाव किया था. अब ग्राहकों को एटीएम ट्रांजैक्शन करने पर अधिक फीस चुकानी होगी. बैंक ने कहा है कि ये बदलाव इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी के कारण हुआ है. इसमें ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन (ADWM) ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस चार्ज का फिर से रीअसेसमेंट किया गया है.

 रिवाइज चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे

PSU बैंक ने कहा है कि रिवाइज चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे और दूसरे बैंकों के ATM इस्तेमाल करने वाले सेविंग और सैलरी अकाउंट होल्डर्स पर इसका असर पड़ेगा. जबकि कुछ कैटेगरी के अकाउंट और ATM ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

SBI ने कहा है कि ATM ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज आखिरी बार 1 फरवरी, 2025 को रिवाइज किए गए थे. बैंक ने कहा है कि ATM/ADWM के लिए मौजूदा सर्विस चार्ज इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी के कारण संशोधित किए गए हैं. संशोधित सर्विस चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे. मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज  10 रुपये  + GST ​​से बढ़ाकर 11 रुपये + GST ​​कर दिया गया है.

 21 रुपये नहीं अब होगा 23 रुपये का चार्ज

SBI ने सभी सेंटर्स पर फाइनेंशियल + नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन के लिए मासिक मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की संख्या 10 तय की है. पहले ये अनलिमिटेड था. अब मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद प्रति कैश विड्रॉल का चार्ज 23 रुपये + GST ​​है. ये पहले शून्य था. मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद प्रति नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज 11 रुपये + GST ​​है.

ये भी पढ़ें : टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सोने की चाल क्या संकेत दे रही है?

SBI बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) चार्ज

SBI के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट के मौजूदा सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए सर्विस चार्ज

SBI ATM इस्तेमाल करने वाले SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए मौजूदा ATM ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

SBI ATM पर कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन 

SBI ATM पर कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन अगले नोटिस तक अनलिमिटेड मुफ्त रहेंगे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

State Bank of India

Trending news

सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट