ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! अब कैश निकालना होगा महंगा, देश के सबसे बड़े बैंक ने बढ़ाई फीस

SBI ATM transaction Charges : अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहक हैं तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है. देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं. इससे पहले SBI ने 1 फरवरी 2025 को बदलाव किया था. अब ग्राहकों को एटीएम ट्रांजैक्शन करने पर अधिक फीस चुकानी होगी. बैंक ने कहा है कि ये बदलाव इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी के कारण हुआ है. इसमें ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन (ADWM) ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस चार्ज का फिर से रीअसेसमेंट किया गया है.

रिवाइज चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे

PSU बैंक ने कहा है कि रिवाइज चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे और दूसरे बैंकों के ATM इस्तेमाल करने वाले सेविंग और सैलरी अकाउंट होल्डर्स पर इसका असर पड़ेगा. जबकि कुछ कैटेगरी के अकाउंट और ATM ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

SBI ने कहा है कि ATM ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज आखिरी बार 1 फरवरी, 2025 को रिवाइज किए गए थे. बैंक ने कहा है कि ATM/ADWM के लिए मौजूदा सर्विस चार्ज इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी के कारण संशोधित किए गए हैं. संशोधित सर्विस चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे. मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 10 रुपये + GST ​​से बढ़ाकर 11 रुपये + GST ​​कर दिया गया है.

21 रुपये नहीं अब होगा 23 रुपये का चार्ज

SBI ने सभी सेंटर्स पर फाइनेंशियल + नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन के लिए मासिक मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की संख्या 10 तय की है. पहले ये अनलिमिटेड था. अब मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद प्रति कैश विड्रॉल का चार्ज 23 रुपये + GST ​​है. ये पहले शून्य था. मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन के बाद प्रति नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज 11 रुपये + GST ​​है.

SBI बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) चार्ज

SBI के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट के मौजूदा सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए सर्विस चार्ज

SBI ATM इस्तेमाल करने वाले SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए मौजूदा ATM ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

SBI ATM पर कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन

SBI ATM पर कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन अगले नोटिस तक अनलिमिटेड मुफ्त रहेंगे.