Russian crude Oil: ट्रंप को दिखाया ठेंगा, धमकी के बावजूद रूस से ड्रम भरकर तेल खरीदेगा भारत! इस कंपनी ने कही बड़ी बात

Russian crude oil : अमेरिका के दबाव के बावजूद भारतीय सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियां रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद को फिर से शुरू करना चाहती हैं. हालांकि, चीन की ओर भेजे जाने और अन्य देशों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उपलब्ध कार्गो की कमी इन योजनाओं में बाधा डाल रही है. भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है, लेकिन आयात पहले ही कम हो गया है.

ट्रेड की संवेदनशीलता को देखते हुए सूत्रों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि मॉस्को से तेल चीन को भेजा गया था. उन्होंने कहा कि रूस को दूसरे देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

भारत ने दर्ज कराया था विरोध

ग्लोबल ऑयल मार्केट भारतीय प्रोसेसर्स के खरीद पैटर्न पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एशियाई देश से अधिकांश आयात पर टैरिफ बढ़ाकर रूस से तेल की शिपमेंट को कम करने की कोशिश की थी. इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया है और हालांकि टैरिफ अभी भी लागू हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में अपना रुख नरम कर लिया है.

भारत की चार सरकारी रिफाइनरी कंपनियों - इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स से इस मामले में राय जानने के ईमेल भेजी गई लेकिन इसका तुरंत कोई जवाब नहीं मिला है.

भारत का रूस से आयात गिर सकता है

इंडियन ऑयल के फाइनेंस डायरेक्टर अनुज जैन ने सोमवार को सिंगापुर में S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के APPEC कार्यक्रम के मौके पर कहा, 'हमने कभी भी रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की है. ब्लूमबर्ग शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, 31 अगस्त तक के चार हफ्तों में रूस से भारत को समुद्री मार्ग से कच्चे तेल की आपूर्ति मार्च में 1.97 मिलियन बैरल प्रति दिन से घटकर 1.3 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई, क्योंकि चीन ने इस कमी की भरपाई कर ली.

FGE NexantECA के चेयरमैन फेरेडुन फेशराकी ने सोमवार को ब्लूमबर्ग टेलीविजन को बताया कि अगले महीने भारत का रूस से आयात 250,000 बैरल प्रति दिन तक गिर सकता है. उन्होंने कहा कि भारत की कच्चे तेल की खरीद अब मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है.

रूस से तेल आना नहीं होगा बंद : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि देश रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, जिससे सरकार के अमेरिकी दबाव का विरोध करने के इरादे का पता चलता है. इससे पहले, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक अखबार के लेख में रूस से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका के रुख का कड़े शब्दों में विरोध किया था.

अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं प्रतिबंध

यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप रूस पर नए प्रतिबंध और एडिशनल टैरिफ लगाने पर चर्चा कर रहे थे. उम्मीद थी कि इससे आर्थिक 'संकट' पैदा होगा और पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे.