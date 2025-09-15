SIP Investment Tips: 70:15:15 का असरदार फॉर्मूला, 25,000 की सैलरी से बनाएं 10 करोड़ का रिटायरमेंट फंड

यदि आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तब भी आपको रिटायरमेंट फंड की जरूरत पड़ेगी. इस बढ़ते महंगाई के समय में आप सिर्फ छोटी सी पेंशन पर जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं. वहीं, प्राइवेट नौकरी वालों के पास EPFO की सुविधा तो है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती है.

इसलिए नौकरी के साथ ही आपको रिटायरमेंट फंड भी तैयार करते रहना है. इसके लिए आप इंवेस्टमेंट का 70:15:15 फॉर्मूला अपना सकते हैं. इससे आप अपनी 25000 रूपए जितनी छोटी सी सैलरी में भी 10 करोड़ का फंड बना पाएंगे.

क्या है 70:15:15 फॉर्मूला

ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का एक असरदार फॉर्मूला है. इससे आप बिना अपने लाइफस्टाइल से समझौता किए बगैर अपने आज और आने वाले कल आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं. इसके तहत आपको अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना होता है. 70% घर खर्च, 15% इमरजेंसी के लिए और बाकी बचे 15% को SIP में इन्वेस्ट करें.

SIP में इन्वेस्टमेंट के फायदे

सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश आपको कम रिस्क पर अच्छा रिटर्न दे सकता है. इसमें एक स्टेप अप मॉडल होता है, इसमें हर साल निवेश की रकम बढ़ जाती है. यह आपकी सैलरी में होने वाले इजाफे के साथ तालमेल बिठाता है. ऐसे में हर साल अपने निवेश में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी 25 सालों में एक बड़ा फंड तैयार करके दे सकती है.

कैसे बनेगा 10 करोड़

यदि आपकी सैलरी 25 हजार रुपए है, तो 3750 रुपए से मंथली SIP शुरू करें. यदि आप इस राशि को हर साल 10% बढ़ाते हैं और इसपर 12% इंटरेस्ट कमाते हैं, तो आपके पास 25 सालों में 10.68 करोड़ का कोर्पस जमा हो जाएगा. इसमें आपका इंवेस्टमेंट 2.95 करोड़ होगा और रिटर्न 7.73 करोड़ का.

(नोट- म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन है. हमेशा इंवेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें )