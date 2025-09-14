अगर शादी की बना रहे हैं योजना तो ऐसे 5 साल में 25 लाख रुपये तक बचाएं? जानिए पूरा प्रोसेस
 भारत में शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है. बल्कि एक भव्य पारिवारिक समारोह है. शादी में भव्य समारोह, कई दिनों तक चलने वाले रीति-रिवाज और बड़ी संख्या में मेहमान शामिल होते हैं. शादी अक्सर दो परिवारों के मेल के रूप में देखी जाती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:24 PM IST
Step-Up SIP: भारत में शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है. बल्कि एक भव्य पारिवारिक समारोह है. शादी में भव्य समारोह, कई दिनों तक चलने वाले रीति-रिवाज और बड़ी संख्या में मेहमान शामिल होते हैं. शादी अक्सर दो परिवारों के मेल के रूप में देखी जाती है. रिश्तेदारों, जाति-समुदाय और परंपराओं की भूमिका होती है. कई जगहों पर शादी को सामाजिक मान-सम्मान से जोड़ा जाता है. भारत में व्यक्तिगत जीवन का पड़ाव होने के साथ-साथ एक सामूहिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है.

 

आर्थिक और सामाजिक हैसियत 

भारत में अलग-अलग धर्मों और समुदायों में शादियों के रीति-रिवाज पारंपरिक होते हैं, जिन्हें निभाना एक सामूहिक गर्व की बात समझी जाती है. शादी में पूरे परिवार और समाज के लिए एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक हैसियत भी झलकती है. खर्चों की योजना बनाते समय शादी के कपड़े और आभूषणों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है. भारतीय शादी के लिए बचत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. 

यह भी पढ़ें: ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब क्रेडिट होगी रकम

 

 5 साल में कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न 

हालांकि, अगर आप अपनी शादी के लिए बचत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योजना और वित्तीय अनुशासन की जरूरत होगी. मान लीजिए कोई अपनी शादी के लिए लगभग 25 लाख रुपये बचाना चाहता है, तो उसे कम से कम पांच साल तक निवेश करना होगा. आईए जानते हैं कैसे 5 साल में मिलेगा बेहतर रिटर्न. 

  • समय: 5 वर्ष
  • लक्ष्य: 25 लाख रुपये
  • मासिक निवेश: 25,000 रुपये
  • अपेक्षित रिटर्न: 12%
  • वार्षिक स्टेप-अप: 10%
  • निवेशित राशि: 18,31,530 रुपये
  • अनुमानित रिटर्न: 6,29,895 रुपये
  • कुल राशि: 24,61,425 रुपये

स्टेप-अप SIP की मदद से आपको समय के साथ अपने निवेश में बढ़ोतरी करनी होती है, जिससे आप 5 वर्षों में लगभग 25 लाख रुपये का कार्पस बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं.

