Stock Market and Bank Holiday This Week: यद‍ि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड‍िंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में इनवेस्‍टर्स को थोड़ा ब्रेक मिलने वाला है. साल 2025 का लास्‍ट ट्रेडिंग हॉलिडे क्रिसमस पर है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) 25 दिसंबर 2025 को पूरी तरह बंद रहेंगे. इसके अलावा वीकेंड पर भी बाजार की दो द‍िन की छुट्टी रहती है. इस तरह कुल म‍िलाकर कल से शुरू हो रहे हफ्ते में ट्रेडिंग तीन दिन बंद रहेगी.

MCX पर भी नहीं होगा कारोबार

25 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस के मौके पर एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) द‍िनभर बंद रहेंगे. क्र‍िसमस के मौके पर इक्‍व‍िटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग सब बंद रहेंगे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी कारोबार द‍िनभर के ल‍िए बंद रहेगा. यह साल 2025 का आखिरी पब्लिक हॉलिडे है.

वीकेंड के साथ कुल कितने द‍िन की छुट्टी?

क्रिसमस के अलावा इस हफ्ते 27 दिसंबर (शनिवार) और 28 दिसंबर (रविवार) को भी बाजार बंद रहेगा. इस तरह तीन दिन के ल‍िए बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. आप इस दौरान अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं. हालांक‍ि, 25 द‍िसंबर को क्र‍िसमस के बाद एक द‍िन के ल‍िए शेयर बाजार में ट्रेड‍िंग होगी, उसके बाद शन‍िवार-रव‍िवार की छुट्टी रहेगी.

2026 में NSE की हॉलिडे लिस्ट

एनएसई (NSE) की तरफ से 2026 के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया गया है. पूरे साल में 15 दिन मार्केट बंद रहेगा. पहली छुट्टी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को और आखिरी 25 दिसंबर (क्रिसमस) को रहेगी. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को भी बाजार में ट्रेड‍िंग नहीं होगी. इसको ध्‍यान में रखकर इनवेस्‍टर को पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि सेटलमेंट या ट्रेडिंग में क‍िसी तरह की परेशानी न हो. इन छुट्टियों पर निवेशकों को रेस्ट का मौका म‍िलता है.

बैंक भी तीन द‍िन रहेंगे बंद

सोमवार (22 द‍िसंबर 2025) से शुरू हो रहे हफ्ता द‍िसंबर का चौथा सप्‍ताह है. इस हफ्ते में 25 द‍िसंबर को क्र‍िसमस के मौके पर बैंकों का भी अवकाश रहेगा. इसके अलावा चौथा हफ्ता होने के कारण शन‍िवार और रव‍िवार (27 और 28 द‍िसंबर 2025) को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. इस कारण इस हफ्ते बैंकों में भी तीन द‍िन काम नहीं होगा.