शेयर बाजार लाल निशान पर बंद! सेंसेक्स-निफ्टी हुए धड़ाम, GST काउंसिल की मीटिंग से क्या बदलेगा खेल?
शेयर बाजार लाल निशान पर बंद! सेंसेक्स-निफ्टी हुए धड़ाम, GST काउंसिल की मीटिंग से क्या बदलेगा खेल?

शेयर बाजार में बुधवार को इन्वेस्टर्स के चेहरे उतर गए. सुबह की मजबूती दोपहर तक धराशायी हो गई और कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:12 PM IST
शेयर बाजार लाल निशान पर बंद! सेंसेक्स-निफ्टी हुए धड़ाम, GST काउंसिल की मीटिंग से क्या बदलेगा खेल?

शेयर बाजार में बुधवार को इन्वेस्टर्स के चेहरे उतर गए. सुबह की मजबूती दोपहर तक धराशायी हो गई और कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए. दिन की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन दोपहर बाद मुनाफावसूली और वित्तीय शेयरों में बिकवाली ने पूरा माहौल बदल डाला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 206.61 अंक टूटकर 80,157.88 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 45.45 अंक फिसलकर 24,579.60 पर आ गया. सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और वित्तीय शेयरों पर रहा, जो सुबह के कारोबार में 0.35% चढ़े थे लेकिन क्लोजिंग तक 0.7% गिर गए.

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फाइनेंशियल सेक्टर में बिकवाली का कारण F&O एक्सपायरी से जुड़ी अनवाइंडिंग रही. खास बात यह है कि NSE ने सितंबर से डेरिवेटिव्स की वीकली एक्सपायरी को गुरुवार की जगह मंगलवार कर दिया है, जिससे बाजार में अस्थिरता और बढ़ गई. इसके अलावा, निवेशक GST काउंसिल की 3-4 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले सतर्क दिखाई दिए.

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा कि मजबूत मैक्रो डेटा के बावजूद घरेलू बाजार में शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई और मुनाफावसूली हावी हो गई. बैंकिंग शेयरों की बिकवाली और GST बैठक से जुड़ी सतर्कता ने इन्वेस्टर्स का मूड बिगाड़ा है.

कहां दिखी रौनक?
हालांकि, बाजार में सबकुछ निराशाजनक नहीं रहा. एफएमसीजी शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि उम्मीद है कि GST काउंसिल रोजमर्रा के उत्पादों पर टैक्स दरें घटा सकती है. निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.8% चढ़ा. नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और इमामी जैसे दिग्गज शेयर 1% से 4% तक उछले. इसके अलावा, शुगर स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी रही, जिसकी वजह सरकार द्वारा एथेनॉल नीति में ढील देना है. वहीं, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपनियों को अमेरिकी बाजार से राहत की उम्मीद ने सहारा दिया.

यह भी पढ़ें- टैरिफ बम फोड़कर अब सोने के पीछे पड़े ट्रंप, गोल्ड तोड़ रहा महंगाई के सारे रिकॉर्ड, कीमत पर ₹1,04,662 के पार, ₹1.23 लाख किलो बिक रही चांदी

एनर्जी सेक्टर ने भी मजबूती दिखाई. रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1% चढ़ा और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को 1% ऊपर ले गया. ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनली ने रिलायंस का प्राइस टारगेट बढ़ाते हुए कहा कि कंपनी चीन की नई एनर्जी पॉलिसीसे बड़ा फायदा उठा सकती है.

आगे क्या?
कुल 16 में से 9 सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.3% ऊपर रहे. बाजार फिलहाल GST काउंसिल की बैठकों पर टकटकी लगाए बैठा है, जहां करीब 175 प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर टैक्स घटाने का फैसला हो सकता है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं.

;