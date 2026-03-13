Advertisement
दलाल स्‍ट्रीट पर पांचवें द‍िन भी हाहाकार, सेंसेक्स 900 अंक टूटा; निवेशकों के 6.5 लाख करोड़ डूबे!

Sensex and Nifty: भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला थमने का नाम नहीं ले रहा. पूरे हफ्ते ग‍िरावट से जूझ रहा सेंसेक्‍स आज 900 अंक से ज्‍यादा टूट गया. आज की ग‍िरावट के बाद न‍िवेशकों के करीब 7 करोड़ रुपये डूब गए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:17 PM IST
Stock Market Today: इजरायल-ईरान जंग के बीच भारतीय शेयर बाजार का बुरा हाल है. शुक्रवार को खत्‍म हो रहे पूरे सप्‍ताह के दौरान सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी को लाल न‍िशान के साथ कारोबार करते देखा गया. ग्‍लोबल मार्केट में ब‍िकवाली और अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के लंबा चलने की चिंता से निवेशक र‍िस्‍क वाले न‍िवेश से दूर भाग रहे हैं. क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल से बाजार दबाव में है. इसी का असर है क‍ि भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्‍स शुक्रवार को 963 अंक गिरकर 75,070 अंक के न‍िचले स्‍तर तक चला गया. इसी द‍िन निफ्टी भी 333 अंक टूटकर 23,300 अंक के लेवल तक चला गया.

आज के ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान मेटल, बैंक, ऑटो और आईटी सेक्टर को सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ. निवेशकों ने इन सेक्टर से भारी बिकवाली की, जिससे इंडेक्स पर दबाव बढ़ गया है. शेयर बाजार में हावी ब‍िकवाली से शुरुआती एक से डेढ़ घंटे में न‍िवेशकों को संपत्ति में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 440 लाख करोड़ से घटकर 433 लाख करोड़ पर आ गया. यह गिरावट पिछले कुछ दिन से लगातार चल रही बिकवाली का नतीजा है. दूसरी तरफ एशियाई बाजार में भी ग‍िरावट देखी जा रही है.

अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद

एमएससीआई का एशिया पैसिफिक इंडेक्स 0.5% गिरा और पूरे हफ्ते के दौरान डेढ़ प्रत‍िशत के करीब ग‍िर गया है. जापान का निक्केई 1.3% और साउथ कोरिया के टेक स्टॉक्स करीब 2% टूटे. अमेरिकी बाजार भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने अपनी पहली सार्वजनिक ट‍िप्‍पणी में कहा था क‍ि ईरान की तरफ से लड़ाई जारी रखी जाएगी और होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका-इजरायल के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल क‍िया जाएगा. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल-गैस व्यापार का अहम रास्ता है, ज‍िसमें अब जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है. आइए जानते हैं शेयर बाजार में ग‍िरावट के कारण-

क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम

ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद दाम में मामूली ग‍िरावट देखी गई. दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बने हुए हैं. अमेरिका की तरफ से जहाजों पर लदे रूसी तेल को बेचने की अस्थायी इजाजत दी गई है. इसके बाद ब्रेंट क्रूड गिरकर 99.99 डॉलर पर और WTI 95.09 डॉलर पर पहुंच गया. हालांक‍ि, जानकारों की तरफ से यही उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि यह जंग अभी लंबी चल सकती है. वेस्‍ट एशिया में लंबे संघर्ष और होर्मुज ब्लॉकेज की आशंका से कीमत में ग‍िरावट नहीं आ रही.

अमेर‍िकी डॉलर के मुकाबले रुपये में ग‍िरावट

भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले ग‍िरावट बनी हुई है. शुक्रवार सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.44 पर पहुंच गया. रुपये की कमजोरी के कारण भी बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. रुपया कमजोर होने से विदेशी निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा न‍िकाल लेते हैं. इसका कारण यह है क‍ि मुद्रा गिरने से उनकी आमदनी घटती है. इसके अलावा रुपया टूटने से महंगाई का खतरा भी बढ़ जाता है. महंगाई पर लगाम लगाने के ल‍िए आरबीआई की तरफ से ब्‍याज दर में इजाफा क‍िया जाता है.

FII की लगातार बिकवाली

मार्च के दूसरे हफ्ते के पांच कारोबारी सत्र के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) की ब‍िकवाली हावी रही. इसी का नतीजा रहा क‍ि शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में लगातार ग‍िरावट देखी गई. विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से प‍िछले कुछ महीने के दौरान भारतीय शेयर बाजार से लगातार ब‍िकवाली की जा रही है. जानकारों का कहना है क‍ि एफआईआई (FII) की ब‍िकवाली के सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की ल‍िवाली कमजोर साब‍ित हो रही है. यही कारण है क‍ि बाजार टूट रहा है.

ईरान और अमेर‍िका का युद्ध

अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी. जंग के 14वें द‍िन भी म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव बना हुआ है. दोनों तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं. ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेर‍िका के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने साफ कहा है क‍ि ईरान लड़ाई को जारी रखेगा और होर्मुज स्‍ट्रेट को अमेरिका-इजरायल के खिलाफ हथियार के रूप में इस्‍तेमाल करेगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

share market

