Advertisement
trendingNow13134340
Hindi Newsबिजनेसजंग की तप‍िश में झुलस रहा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 2386 अंक ग‍िरा; न‍िफ्टी 735 अंक टूटा

जंग की तप‍िश में झुलस रहा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 2386 अंक ग‍िरा; न‍िफ्टी 735 अंक टूटा

Sensex Crash: ईरान-इजरायल के बीच म‍िड‍िल चल रहे युद्ध की आग में दुन‍ियाभर के शेयर बाजार झुलस रहे हैं. सोमवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्‍स 2300 अंक से ज्‍यादा और न‍िफ्टी 700 प्‍वाइंट से ज्‍यादा टूटकर कारोबार करते देखे गए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंग की तप‍िश में झुलस रहा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 2386 अंक ग‍िरा; न‍िफ्टी 735 अंक टूटा

Stock Market Update: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी द‍िन (9 मार्च 2026) जबरदस्त ग‍िरावट देखने को म‍िली. हफ्ते के पहले द‍िन भारी ब‍िकवाली के चलते न‍िवेशकों में हड़कंप मच गया. इसका असर यह हुआ क‍ि सेंसेक्‍स 2386 अंक टूटकर 76,532 अंक पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह न‍िफ्टी सूचकांक को 735 अंक की ग‍िरावट के साथ 23,715 अंक पर ट्रेड करते हुए देखा गया. दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेर‍िका और ईरान का युद्ध तेज होने और क्रूड ऑयल की कीमत चढ़कर 117 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गई. शुरुआती कारोबार में GIFT निफ्टी में 700-900 अंक की गिरावट देखी गई. (खबर अपडेट हो रही है)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD