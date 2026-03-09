Stock Market Update: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी द‍िन (9 मार्च 2026) जबरदस्त ग‍िरावट देखने को म‍िली. हफ्ते के पहले द‍िन भारी ब‍िकवाली के चलते न‍िवेशकों में हड़कंप मच गया. इसका असर यह हुआ क‍ि सेंसेक्‍स 2386 अंक टूटकर 76,532 अंक पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह न‍िफ्टी सूचकांक को 735 अंक की ग‍िरावट के साथ 23,715 अंक पर ट्रेड करते हुए देखा गया. दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेर‍िका और ईरान का युद्ध तेज होने और क्रूड ऑयल की कीमत चढ़कर 117 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गई. शुरुआती कारोबार में GIFT निफ्टी में 700-900 अंक की गिरावट देखी गई. (खबर अपडेट हो रही है)

