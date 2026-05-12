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Hindi Newsबिजनेसखूनी मंगलवार, बाजार में बड़ी तबाही; ₹17 लाख करोड़ स्वाहा! सेंसेक्स-निफ्टी की बड़ी गिरावट के पीछे ये 5 वजहें

खूनी मंगलवार, बाजार में बड़ी तबाही; ₹17 लाख करोड़ स्वाहा! सेंसेक्स-निफ्टी की बड़ी गिरावट के पीछे ये 5 वजहें

निफ्टी 50 1.83% की गिरावट के साथ 23,579.55 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 1.92% टूटकर 74,559.24 पर आ गया. ये गिरावट लगभग सभी सेक्टर्स में हुई बिकवाली को दर्शाती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 12, 2026, 04:00 PM IST
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खूनी मंगलवार, बाजार में बड़ी तबाही; ₹17 लाख करोड़ स्वाहा! सेंसेक्स-निफ्टी की बड़ी गिरावट के पीछे ये 5 वजहें

Stock Market Crash Today Updates: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए. इसके साथ ही बाजार ने जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद अपनी सबसे लंबी गिरावट को दर्ज किया है. वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण लगभग सभी सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली. निफ्टी 50 1.83% गिरकर 23,579.55 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 1.92% टूटकर 74,559.24 पर आ गया. ये 30 मार्च के बाद बेंचमार्क इंडेक्स की सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट रही. BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6 मई को 473 लाख करोड़ रुपये था ये अब 459 लाख करोड़ रुपये रह गया है. इसका मतलब निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपये की  चपत लगी है.

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स पर पड़ा गिरावट का असर 

गिरावट का असर व्यापक बाजार में भी देखने को मिला. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स मुख्य सूचकांकों से ज्यादा कमजोर रहे. निफ्टी मिडकैप 150 लगातार तीसरे सेशन में गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 250 में लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही. दोनों इंडेक्स 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए.

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कहां हुई बड़ी गिरावट?

मिडकैप इंडेक्स में UPL और Dixon टेक्नोलॉजीज सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे. वहीं स्मॉलकैप शेयरों में सोनाटा सॉफ्टवेयर और GSPL में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी IT सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे. दोनों इंडेक्स में 3.5% से ज्यादा की गिरावट आई. रियल्टी इंडेक्स लगातार तीसरे सत्र में गिरा, जबकि IT इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही. ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, एनर्जी और मेटल इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए.

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका!

घरेलू शेयर बाजार में यह तेज गिरावट वैश्विक बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर दिया गया बयान रहा. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर 'लाइफ सपोर्ट' पर है, क्योंकि तेहरान ने एक काउंटर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई.

जुलाई डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 2.43% बढ़कर 106.74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड जून फ्यूचर्स 2.91% चढ़कर 100.92 डॉलर प्रति बैरल हो गए. अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में भी कमजोरी देखने को मिली. S&P 500 फ्यूचर 0.38% फिसले, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर में 0.73% की गिरावट दर्ज की गई. 

बाजार पर दबाव क्यों बढ़ रहा है?

1) PM मोदी की टिप्पणियों के बाद बढ़ी चिंताएं

प्रधानमंत्री मोदी की हालिया टिप्पणियों के बाद निवेशकों का रुख सतर्क हो गया. मोदी ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच खपत में संयम बरतने की अपील की थी. उन्होंने ईंधन खर्च कम करने और एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी. इससे निवेशकों के बीच यह चिंता बढ़ गई कि महंगाई का दबाव और बाहरी जोखिम उम्मीद से ज्यादा समय तक बने रह सकते हैं.

2) कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर कायम

घरेलू बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें हैं. ब्रेंट क्रूड पिछले दो महीनों से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है. तेल की बढ़ती कीमतें भारत का आयात बिल बढ़ाती हैं और महंगाई, रुपये और राजकोषीय संतुलन पर दबाव डालती हैं. विश्लेषकों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं तो इसका असर आर्थिक विकास पर पड़ सकता है.

3) रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे और कमजोर होकर 95.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. इस साल अब तक रुपया 6% से ज्यादा टूट चुका है. इसकी बड़ी वजह ऊंचे कच्चे तेल के दाम और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है. 

4) विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं. पिछले साल जुलाई से अब तक FPIs कैश मार्केट से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं. सिर्फ मई महीने में ही विदेशी निवेशकों ने लगभग 19,500 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं. इससे बेंचमार्क इंडेक्स पर दबाव और बढ़ गया है.

5) वैश्विक अनिश्चितता से बढ़ी अस्थिरता

बाजार अमेरिकी-ईरान तनाव को लेकर बनी अनिश्चितता पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सीजफायर की स्थिरता को लेकर चिंताओं और तनाव फिर बढ़ने की आशंकाओं ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया है.

6) अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से उभरते बाजारों पर असर

अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती का असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी पड़ रहा है. अमेरिका के 10-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड पिछले साल के अंत में 4.15% से बढ़कर करीब 4.42% तक पहुंच गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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