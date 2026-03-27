Stock Market Crash: निफ्टी 22,900 के नीचे, सेंसेक्स 1,600 अंक गिरा; इन कंपनियों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

Stock Market Crash : शुक्रवार यानी 27 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. इससे पिछले दो दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है. कारोबार के दौरान NSE निफ्टी 50 में करीब 2.04% की गिरावट आई और ये 22,831 के स्तर तक पहुंच गया. वहीं, BSE सेंसेक्स भी लगभग 2.2% या 1,652 अंक गिरकर 73,621.17 पर आ गया है. गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद था. शुक्रवार को खुलते ही बाजार पर दबाव देखने को मिला और NSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में दर्ज की गई. ये करीब 3.8% तक टूट गया.

बाजार पर वैश्विक संकेतों का असर

वैश्विक संकेतों का भी बाजार पर असर पड़ा. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई क्योंकि लंबे समय से चल रहे जियो-पॉलिटिकल संकट में कुछ नरमी आई है. (WTI) क्रूड 1.5% गिरकर 93.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि ब्रेंट क्रूड 0.7% गिरकर 100.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

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यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट

यूरोपीय बाजारों में भी कमजोरी का माहौल रहा. पैन-यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स 0.8% गिरा. ये एशियाई बाजारों और वॉल स्ट्रीट की पिछली गिरावट के मुताबिक रहा है. जर्मनी का DAX 0.9% नीचे खुला. फ्रांस का CAC 40 में 0.5% की गिरावट रही, जबकि ब्रिटेन का FTSE 100 भी 0.35% की कमजोरी के साथ खुला. कुल मिलाकर, घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों के चलते बाजार में बिकवाली देखने को मिली.

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ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में भी गिरावट

सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में शुरुआती तेजी देखने को मिली. पेट्रोल पर ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दिया गया, जबकि डीजल पर ड्यूटी को 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया. हालांकि, ये शुरुआती उत्साह ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों के शेयरों ने शुरुआती बढ़त गंवा दी और बाद में गिरावट में आ गए.

PSU बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट

NSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स इस सेशन में गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए. इनमें निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. ये 3.8% तक टूट गया. इसके अलावा निफ्टी रियल्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी प्रमुख रूप से गिरने वाले सेक्टर्स में शामिल रहे.

ONGC और TCS ने दिया सहारा, रिलायंस और HDFC बैंक बने सबसे बड़े बोझ

निफ्टी में ONGC सबसे बड़ा पॉजिटिव योगदान देने वाला स्टॉक रहा. इसने इंडेक्स में 11.54 अंकों का इजाफा किया. इसके अलावा TCS, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और विप्रो ने भी 3.04, 1.75, 1.58 और 0.94 अंकों का योगदान देकर इंडेक्स को सहारा दिया. वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी पर सबसे बड़ा दबाव बनाने वाला शेयर रहा. इसने इंडेक्स को 95.83 अंक नीचे खींचा. इसके अलावा HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व ने भी इंडेक्स पर नेगेटिव असर डाला है.