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Hindi Newsबिजनेसखूनी सोमवार! बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 प्वाइंट से ज्यादा लुढ़का, निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला

खूनी सोमवार! बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 प्वाइंट से ज्यादा लुढ़का, निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला

NSE के 15 में से 13 सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट में हैं. इसमें से NSE निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 3.1% टूटकर नीचे आया. वहीं, दूसरी ओर NSE निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप गेनर रहा है. ये 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:17 PM IST
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खूनी सोमवार! बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 प्वाइंट से ज्यादा लुढ़का, निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला

Stock Market Crash :  सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है. BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 दोनों करीब 2% से ज्यादा टूटकर पिछले हफ्तों की गिरावट को और बढ़ा गए. बाजार में ये गिरावट ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के कारण आई है. इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. बाजार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई और लगातार दूसरे सेशन में गिरावट जारी रही. निफ्टी 50 करीब 462.90 अंक गिरकर 22,356.70 तक पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स लगभग 1722.38 अंक टूटकर 71,860.84 के स्तर तक आ गया है.

IT और ऑटो शेयरों में दबाव 

ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही, खासकर फाइनेंशियल, बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में दबाव देखा गया. हालांकि मेटल, मीडिया और ऑयल एंड गैस जैसे कुछ सेक्टर्स में मजबूती देखने को मिली. यहां हल्की खरीदारी हुई. कुल मिलाकर बाजार का रुख कमजोर रहा और निवेशक सतर्क नजर आए, साथ ही डिफेंसिव सेक्टर्स में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली.

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एशिया पैसिफिक बाजारों में भी गिरावट 

इस बीच, वैश्विक संकेत भी कमजोर रहे हैं. मिडिल ईस्ट में युद्ध के पांचवें हफ्ते में प्रवेश के साथ एशिया पैसिफिक बाजारों में भी गिरावट रही. जापान का निक्केई 225 करीब 4.65% गिरा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.51% टूटा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग, ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 और शंघाई बाजार भी लाल निशान में रहे हैं.

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कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल 

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया. मई डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड 3.2% से ज्यादा बढ़कर 116.12 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 3.4% चढ़कर 102.96 डॉलर प्रति बैरल हो गया.

रुपये में भी बड़ी गिरावट 

वहीं, रुपये में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.5% से ज्यादा कमजोर होकर पहली बार 95.15 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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