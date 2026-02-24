Stock Market Crash: मंगल को 'अमंगल'; धड़ाम से गिरा शेयर मार्केट; सेंसेक्स और निफ्टी टूटे

Stock Market Crash: मंगलवार सुबह यानी 24 फरवरी को शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया. निवेशकों में घबराहट का माहौल बन गया है और प्रमुख इंडेक्स तेजी से नीचे फिसल गए हैं. वैश्विक संकेतों की गिरावट, बिकवाली का दबाव और आर्थिक अनिश्चितताओं ने बाजार की चाल पर असर डाला है. दलाल स्ट्रीट के मुख्य इंडेक्स पर भारी दबाव आया क्योंकि बड़े IT स्टॉक्स में भारी गिरावट आई. इससे पूरा मार्केट नुकसान में आ गया है. सेंसेक्स 798.49 प्वाइंट गिरकर 82,496.17 पर आ गया, जबकि निफ्टी50 गिरकर 25,490.35 पर था.

IT इंडेक्स 3% से अधिक गिरा

शुरुआती कारोबारी सेशन में निफ्टी IT इंडेक्स 3% से अधिक गिरा है. इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिकवाली बहुत ज्यादा थी. इसका सीधा मतलब है कि अधिकतर बड़ी IT कंपनियां एक ही समय में गिरी. जिसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया. निफ्टी IT इंडेक्स भारी दबाव में है. ये ट्रेड के दौरान 3.14% गिरा. सभी बड़े IT स्टॉक्स में बिकवाली हुई. परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 5.00% गिरा, जबकि कोफोर्ज लिमिटेड 4.88% गिरा है. HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3.75% और टेक महिंद्रा लिमिटेड 3.31% टूटा है. इंफोसिस लिमिटेड 3.05% गिरा, जबकि एम्फैसिस लिमिटेड 2.68% की गिरावट देखने को मिली है.

किन वजहों से मार्केट में आयी गिरावट?

ग्लोबल टैरिफ की अनिश्चितता

ग्लोबल मार्केट ने भी दबाव बढ़ गया है. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ की संभावना का इशारा देने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक्स रातों-रात गिर गए. टैरिफ नियमों में बदलाव के बाद यूरोपियन यूनियन (EU) ने पहले ही US के साथ एक बड़ी ट्रेड डील रोक दी है. जब ट्रेड रिलेशनशिप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, तो कंपनियां खर्च करने में देरी करती हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर सावधान हो जाते हैं.

US-ईरान तनाव

US–ईरान के बीच तनाव और गहराता नजर आ रहा है. जियो-पॉलिटिकल स्थिति फिलहाल बेहद संवेदनशील बनी हुई है. जेनेवा में प्रस्तावित वार्ता से ठीक पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत दिया. इसे तेहरान ने खुली आक्रामकता बताया है. ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है.

डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर

शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 90.96 पर आ गया है. ये गिरावट ग्लोबल क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और मजबूत डॉलर की वजह से हुई है. घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी ने भी रुपये पर दबाव डाला है. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के आने से रुपये में और तेज गिरावट नहीं आई है.