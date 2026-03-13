Advertisement
trendingNow13139507
Hindi NewsबिजनेसStock Market Crash Today: सेंसेक्स 1500 अंक टूटा, निफ्टी 23200 के नीचे फिसला; जानिए बाजार में गिरावट की बड़ी वजहें

Stock Market Crash Today: सेंसेक्स 1500 अंक टूटा, निफ्टी 23200 के नीचे फिसला; जानिए बाजार में गिरावट की बड़ी वजहें

निफ्टी 50 में 1.79 फीसदी की गिरावट आई और यह 23,216.65 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, सेंसेक्स में 1493.01 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

Stock Market Crash Today:  मिडिल ईस्ट संकट ने भारत के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचा कर रख दिया है. शुक्रवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में गिरावट जारी रही. इस कारोबारी सेशन में भारी नुकसान हुआ है. बाजारों में बिकवाली जारी रही. क्योंकि शुक्रवार को मिडिल ईस्ट संकट बढ़ने से तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं हैं. रुपया भी डॉलर के मुकाबले 92.39 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है. ये बाजार के सेंटिमेंट पर दबाव डालने वाला एक और अहम कारण था. निफ्टी 50 में 1.79 फीसदी की गिरावट आई और यह 23,216.65 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, सेंसेक्स में 1493.01 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई. ये 1.96 फीसदी  गिरकर 74,541.41 के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया है. 

बाजार में गिरावट की मुख्य बातें
 

  • निफ्टी 50 ने इस हफ्ते 10 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप गंवाया

    Add Zee News as a Preferred Source

  • निफ्टी 500 ने इस हफ्ते 17.3 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप गंवाया

  • निफ्टी 50 ने आज 3.3 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप गंवाया

  • निफ्टी 500 ने आज 8.1 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप गंवाया

क्यों बढ़ीं तेल की कीमतें?

तेल की कीमतों में ये उछाल तब आया, जब शुक्रवार को ईरान के नेतृत्व ने अमेरिका के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी. ईरान ने खाड़ी के मिडिल ईस्ट देशों से इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की अपील की है.

बाजार क्यों गिर रहे हैं?

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर 92.3950 पर गिर गया. इसकी वजह मजबूत अमेरिकी करेंसी, कमजोर इक्विटी बाजार और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें थीं. ये गिरावट तब आई जब डॉलर इंडेक्स तीन महीने के उच्चतम स्तर 92.85 पर पहुंच गया. जबकि ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर बना रहा, इससे आयात से जुड़े दबाव बने रहे.

ये भी पढ़ें : ईरान की जंग के बीच चीन ने पेट्रोल-डीजल के एक्‍सपोर्ट पर लगाई रोक, भारत में होगा असर?

FII ने की बिकवाली 

विदेशी फंड का बाहर जाना बाजार के सेंटिमेंट पर एक बड़ा बोझ बना हुआ है. FIIs द्वारा लगातार बिकवाली का असर बाजार पर पड़ रहा है, क्योंकि वैश्विक निवेशक बढ़ती अनिश्चितता और जोखिम से बचने की कोशिश में भारतीय इक्विटी में अपना निवेश कम कर रहे हैं. एक्सचेंजों के डेटा से पता चला कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपनी भारी बिकवाली जारी रखी है. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार को स्थिर करने वाले खरीदारों के रूप में सामने आए.

तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी बाजार के तनाव को और बढ़ा रही है. तेल की कीमतों में उछाल इसलिए आया है क्योंकि ये डर बढ़ रहा है कि ये ग्लोबल संघर्ष ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है और तेल की उपलब्धता पर और दबाव डाल सकता है. खास बात ये है कि शुक्रवार को ब्रेंट तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Stock Market Crash Today

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा