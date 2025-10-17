Stock Market Diwali Holidays : दिवाली वाले हफ्ते में NSE और BSE कब-कब रहेंगे बंद, जानिए पूरी डिटेल

Stock Market Diwali Holidays : दिवाली के शुभ अवसर पर इस बार शेयर बाजार में भी त्योहार का असर देखने को मिलेगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दिवाली वाले हफ्ते में दो दिनों के लिए बंद रहेंगे. एनएसई और बीएसई के कैलेंडर अनुसार, लक्ष्मी पूजन और बलिप्रतिपदा के अवसर पर 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2025 को नियमित ट्रेडिंग नहीं होगी. हालांकि, दिवाली के दिन पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी एक्सचेंज द्वारा अलग से जारी की जाएगी.

'मुहूर्त ट्रेडिंग'

अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को है. इसलिए कई राज्यों में दिवाली इसी दिन मनाई जाएगी. भारतीय शेयर बाजार सोमवार को खुले रहेंगे. एनएसई और बीएसई 21 अक्टूबर को व्यापारियों और निवेशकों के लिए 'मुहूर्त ट्रेडिंग' एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे. ये मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन मंगलवार को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा.

इसके अलावा, दोपहर 1:30 से 1:45 तक प्री-ओपन सेशन भी रहेगा, जिससे ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए तैयारी कर सकेंगे. मुहूर्त ट्रेडिंग का ये सेशन निवेशकों के लिए शुभ अवसर माना जाता है. मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा कई वर्षो से चली आ रही है.

कब-कब है छुट्टी?

शेयर बाजार 21 अक्‍टूबर, मंगलवार को दिवाली/लक्ष्मी पूजन की वजह से बंद रहेगा

22 अक्‍टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर अवकाश रहेगा

25 अक्‍टूबर शनिवार को अवकाश रहेगा

26- अक्‍टूबर रविवार को अवकाश रहेगा