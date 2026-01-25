Advertisement
trendingNow13086261
Hindi NewsबिजनेसStock Market holiday: 77वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को Nifty, सेंसेक्स खुले या बंद रहेंगे? पूरी डिटेल यहां

Stock Market holiday: 77वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को Nifty, सेंसेक्स खुले या बंद रहेंगे? पूरी डिटेल यहां

26 जनवरी को इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) में ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके साथ शेयर बाजार सभी शनिवार और रविवार को बंद रहता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Stock Market holiday: 77वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को Nifty, सेंसेक्स खुले या बंद रहेंगे? पूरी डिटेल यहां

Stock Market Holiday:  गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE बंद रहेंगे. ये 15 जनवरी के बाद जनवरी में शेयर मार्केट की दूसरी छुट्टी है. 26 जनवरी को इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) में ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके साथ शेयर बाजार सभी शनिवार और रविवार को बंद रहता है.

शेयर मार्केट हॉलिडे 

NSE कैलेंडर के मुताबिक, 2026 में शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को छोड़कर 16 ट्रेडिंग छुट्टियां हैं. साल की बाकी छुट्टियां इस प्रकार हैं:-

Add Zee News as a Preferred Source

  • 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (सोमवार)

  • 3 मार्च: होली (मंगलवार)

  • 26 मार्च: श्री राम नवमी (गुरुवार)

  • 31 मार्च: श्री महावीर जयंती (मंगलवार)

  • 3 अप्रैल: गुड फ्राइडे (शुक्रवार)

  • 14 अप्रैल: डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती (मंगलवार)

  • 1 मई: महाराष्ट्र दिवस (शुक्रवार)

  • 28 मई: बकरी ईद (गुरुवार)

  • 26 जून: मुहर्रम (शुक्रवार)

  • 14 सितंबर: गणेश चतुर्थी (सोमवार)

  • 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती (शुक्रवार)

  • 20 अक्टूबर: दशहरा (मंगलवार)

  • 10 नवंबर: दिवाली-बलिप्रतिपदा (मंगलवार)

  • 24 नवंबर: प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव (मंगलवार)

  • 25 दिसंबर: क्रिसमस (शुक्रवार)

8 नवंबर को ट्रेडिंग छुट्टी है क्योंकि ये रविवार को पड़ रहा है. साथ ही ये दिवाली लक्ष्मी पूजन का दिन भी है. उस दिन एक स्पेशल 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सेशन होगा. मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय BSE और NSE द्वारा बाद में बताया जाएगा.

शेयर मार्केट ऑपरेशन 

इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग हफ्ते के सभी दिनों में होती है (शनिवार और रविवार और एक्सचेंज द्वारा पहले से घोषित छुट्टियों को छोड़कर). इक्विटी सेगमेंट के मार्केट टाइमिंग इस प्रकार है;

A) प्री-ओपन सेशन

ऑर्डर एंट्री और मॉडिफिकेशन शुरू: सुबह 9:00 बजे

ऑर्डर एंट्री और मॉडिफिकेशन बंद: सुबह 9:08 बजे

B) रेगुलर ट्रेडिंग सेशन

नॉर्मल / लिमिटेड फिजिकल मार्केट शुरू: सुबह 9:15 बजे

नॉर्मल / लिमिटेड फिजिकल मार्केट बंद: दोपहर 3:30 बजे

C) क्लोजिंग सेशन

क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:40 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच होता है.

D) ब्लॉक डील सेशन टाइमिंग

सुबह का विंडो: यह विंडो सुबह 8:45 बजे से 9 बजे के बीच काम करेगा.

दोपहर का विंडो: यह विंडो दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे के बीच काम करेगा.

ये भी पढ़ें : कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

गणतंत्र दिवस 2026

77वें गणतंत्र दिवस का थीम (Republic Day 2026 Theme) 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ है. इसलिए इस साल गणतंत्र दिवस समारोह 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित होगा.

ये हैं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? 

2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने दो प्रमुख विश्व नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. जिनमें एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट 'एंटोनियो कोस्टा' दूसरी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट 'उर्सुला वॉन डेर लेयेन' हैं. ये दोनों मुख्य अतिथि 25 से 27 जनवरी, 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

stock market holiday

Trending news

24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?