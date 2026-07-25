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Stock Market Holiday: अगस्त में 10 दिन नहीं होगी ट्रेडिंग, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

अगस्त 2026 में शेयर बाजार 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को बंद रहेगा. इन दिनों इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:31 PM IST
Stock Market Holiday: अगस्त में 10 दिन नहीं होगी ट्रेडिंग, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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