Stock Market Holiday: अगस्त में 10 दिन नहीं होगी ट्रेडिंग, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

Stock Market Holiday August 2026 : अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं, तो अगस्त 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर पहले से जान लेना आपके लिए जरूरी है. इस महीने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में कुल 10 दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी. हालांकि, इनमें कोई अतिरिक्त ट्रेडिंग हॉलिडे शामिल नहीं है. सभी छुट्टियां नियमित शनिवार और रविवार के कारण हैं.
अगस्त 2026 में शेयर बाजार 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को बंद रहेगा. इन दिनों इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा.
NSE के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में सप्ताहांत की छुट्टियों के अलावा कोई अतिरिक्त ट्रेडिंग अवकाश नहीं है. इस बार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) शनिवार को पड़ रहा है, जिस दिन बाजार पहले से बंद रहता है. इसलिए स्वतंत्रता दिवस के कारण अलग से कोई अतिरिक्त अवकाश नहीं मिलेगा. महीने के बाकी सभी वर्किंग डे में शेयर बाजार सामान्य रूप से खुला रहेगा.
अगस्त के बाद 2026 में शेयर बाजार 14 सितंबर (गणेश चतुर्थी), 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती), 20 अक्टूबर (दशहरा), 10 नवंबर (दिवाली-बलिप्रतिपदा), 24 नवंबर (प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव) और 25 दिसंबर (क्रिसमस) के अवसर पर बंद रहेगा.
जुलाई और अगस्त 2026 में सप्ताहांत के अलावा कोई अतिरिक्त ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है. स्वतंत्रता दिवस और कुछ अन्य प्रमुख त्योहार सप्ताहांत में पड़ने के कारण निवेशकों को अलग से बाजार बंद होने का सामना नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स को अपने निवेश और ट्रेडिंग की योजना बनाते समय इन छुट्टियों का ध्यान रखना चाहिए.
14 सितंबर (सोमवार): गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा
10 नवंबर (मंगलवार): दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर (मंगलवार): प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव जी
25 दिसंबर (शुक्रवार): क्रिसमस