Stock Market Holiday: क्या आज दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर BSE, NSE खुले हैं या बंद?

Stock Market Holiday : आज यानी 2 अक्टूबर 2025 को भारत में गांधी जयंती और दशहरा दोनों का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर देशभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जिसके चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) समेत सभी प्रमुख भारतीय शेयर बाजार आज बंद हैं. ट्रेडिंग की सभी एक्टिविटी जैसे कि इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट, आज के लिए बंद रहेंगी.

इस वर्ष, गांधी जयंती और दशहरा दोनों का पर्व एक ही दिन पड़ने से BSE और NSE ये बंद है. वैसे, इन दोनों दिनों में से प्रत्येक पर अलग-अलग छुट्टी होती हैं.

आठ दिनों की गिरावट के बाद मजबूती

Add Zee News as a Preferred Source

1 अक्टूबर 2025, भारतीय शेयर बाजारों में पॉजिटिव रुझान देखने को मिला था. Sensex और Nifty 50 ने आठ दिनों की गिरावट के बाद मजबूती दिखाई थी, जो निवेशकों के लिए उत्साहजनक संकेत था. RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने और ग्रोथ के अनुमान को 6.8% तक बढ़ाने के फैसले ने बाजार को पॉजिटिव रूप से प्रभावित किया था.

यह भी पढ़ें : DA Hike in Diwali : 3% DA बढ़ा, अगर ₹18,000 हजार बेसिक सैलरी है तो कितना होगा फायदा?

मार्केट में क्यों आयी तेजी?

RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया था. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 6 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से ये फैसला लिया गया था. बाजार की उम्मीदों के मुताबिक, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी और पालिसी स्टान्स को ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) बनाए रखा है. इस वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिली थी.

अब, निवेशकों को अगले कारोबारी दिन 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को बाजारों में फिर से ट्रेडिंग शुरू होने का इंतजार रहेगा. इस दौरान, बाजार की दिशा और निवेशकों की एक्टिविटी आगामी आर्थिक संकेतकों और वैश्विक घटनाओं के आधार पर निर्धारित होंगी.