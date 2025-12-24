Advertisement
Stock Market Holiday: क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE बंद रहेंगे?

Stock Market Holiday: क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE बंद रहेंगे?

NSE और BSE पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग या सेटलमेंट एक्टिविटी नहीं होगी. इसके अलावा, करेंसी और कमोडिटी बाजार भी गुरुवार को बंद रहेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:05 PM IST
Stock Market Holiday: क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE बंद रहेंगे?

Stock Market Holiday:  क्रिसमस के मौके पर गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE दोनों ही 25 दिसंबर को बंद रहेंगे. ये 2025 की आखिरी शेयर मार्केट की छुट्टी होगी. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप सहित ज्यादातर बड़े ग्लोबल मार्केट भी छुट्टी के कारण बंद रहेंगे. NSE और BSE पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग या सेटलमेंट एक्टिविटी नहीं होगी. इसके अलावा, करेंसी और कमोडिटी बाजार भी गुरुवार को बंद रहेंगे.

क्रिसमस पर कमोडिटी ट्रेडिंग भी पूरी तरह से बंद रहेगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) 25 दिसंबर, 2025 को सुबह और शाम दोनों सेशन के लिए बंद रहेगा. इसी तरह, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX), जो भारत का सबसे बड़ा कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है. ये भी काम नहीं करेगा.

2026 कब-कब है हॉलिडे? 

26 जनवरी, 2026 (सोमवार): गणतंत्र दिवस

3 मार्च, 2026 (मंगलवार): होली

26 मार्च, 2026 (गुरुवार): श्री राम नवमी

31 मार्च, 2026 (मंगलवार): श्री महावीर जयंती

3 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार): गुड फ्राइडे

14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार): डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1 मई, 2026 (शुक्रवार): महाराष्ट्र दिवस

28 मई, 2026 (गुरुवार): बकरी ईद

26 जून, 2026 (शुक्रवार): मुहर्रम

14 सितंबर, 2026 (सोमवार): गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार): दशहरा

10 नवंबर, 2026 (मंगलवार): दिवाली–बलिप्रतिपदा

24 नवंबर, 2026 (मंगलवार): प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25 दिसंबर, 2026 (शुक्रवार): क्रिसमस

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

stock market holiday

