/Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर बंद रहेगा शेयर बाजार या होगा कारोबार? जानें NSE-BSE का अपडेट

सामान्य कारोबारी दिन में NSE का इक्विटी मार्केट सुबह 9:00 बजे प्री-ओपन सेशन के साथ शुरू होता है. ऑर्डर एंट्री पीरियड सुबह 9:00 बजे से 9:10 बजे तक चलता है. इसके बाद 9:10 बजे से 9:12 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होता है. 9:12 बजे से 9:15 बजे तक बफर पीरियड रहता है. नियमित ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलता है. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन दोपहर 3:20 बजे से 3:35 बजे तक होता है. वहीं, क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित किया जाता है. ब्लॉक डील के लिए मॉर्निंग विंडो सुबह 8:45 बजे से 9:00 बजे तक होती है. वहीं, आफ्टरनून विंडो दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक रहती है. ये सभी टाइमिंग सामान्य कारोबारी दिनों पर लागू होती हैं. शनिवार, रविवार और एक्सचेंज द्वारा घोषित छुट्टियां इसमें शामिल नहीं हैं.