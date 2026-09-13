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Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर बंद रहेगा शेयर बाजार या होगा कारोबार? जानें NSE-BSE का अपडेट

शेयर बाजार में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 को कारोबार बंद रहेगा. BSE और NSE, दोनों ने अपने इक्विटी सेगमेंट के लिए 14 सितंबर को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:19 PM IST
Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर बंद रहेगा शेयर बाजार या होगा कारोबार? जानें NSE-BSE का अपडेट
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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