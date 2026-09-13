/Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर बंद रहेगा शेयर बाजार या होगा कारोबार? जानें NSE-BSE का अपडेट

Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा. BSE और NSE, दोनों ने 14 सितंबर को अपने इक्विटी सेगमेंट के लिए छुट्टी के तौर पर लिस्ट किया है. इसका मतलब है कि गणेश चतुर्थी के दिन निवेशक नियमित इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे. ये छुट्टी कुछ अन्य मार्केट सेगमेंट पर भी लागू होगी.
BSE के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर 2026 को है. ये छुट्टी इक्विटी सेगमेंट और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लागू होगी. BSE ने गणेश चतुर्थी को करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, NDS-RST और ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट के लिए भी छुट्टी के तौर पर लिस्ट किया है. वहीं, NSE के हॉलिडे कैलेंडर में भी 14 सितंबर को इक्विटी सेगमेंट के लिए छुट्टी दर्ज है. इसलिए सोमवार को दोनों एक्सचेंजों पर इक्विटी मार्केट में नियमित ट्रेडिंग बंद रहेगी.
BSE के कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) सेगमेंट के लिए अलग शेड्यूल है. 14 सितंबर को इनका मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा.
मॉर्निंग सेशन: सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक- बंद
वहीं, ईवनिंग सेशन खुला रहेगा
ईवनिंग सेशन: शाम 5:00 बजे से रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक- खुला रहेगा
सामान्य कारोबारी दिन में NSE का इक्विटी मार्केट सुबह 9:00 बजे प्री-ओपन सेशन के साथ शुरू होता है. ऑर्डर एंट्री पीरियड सुबह 9:00 बजे से 9:10 बजे तक चलता है. इसके बाद 9:10 बजे से 9:12 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होता है. 9:12 बजे से 9:15 बजे तक बफर पीरियड रहता है. नियमित ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलता है. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन दोपहर 3:20 बजे से 3:35 बजे तक होता है. वहीं, क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित किया जाता है. ब्लॉक डील के लिए मॉर्निंग विंडो सुबह 8:45 बजे से 9:00 बजे तक होती है. वहीं, आफ्टरनून विंडो दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक रहती है. ये सभी टाइमिंग सामान्य कारोबारी दिनों पर लागू होती हैं. शनिवार, रविवार और एक्सचेंज द्वारा घोषित छुट्टियां इसमें शामिल नहीं हैं.
गणेश चतुर्थी 2026 में बची हुई प्रमुख मार्केट छुट्टियों में से एक है. BSE के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, आने वाली छुट्टियां इस प्रकार हैं:
2 अक्टूबर, शुक्रवार-महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर, मंगलवार-दशहरा
10 नवंबर, मंगलवार- दिवाली बलिप्रतिपदा
24 नवंबर, मंगलवार- प्रकाश गुरपुर्ब श्री गुरु नानक देव
25 दिसंबर, शुक्रवार- क्रिसमस