Stock Market holiday List: नए साल में शेयर बाजार पर इतने दिन नहीं होगा कारोबार, NSE ने जारी किया पूरा कैलेंडर

Stock Market holiday List : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने साल 2026 के लिए आधिकारिक स्टॉक मार्केट छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है. लिस्ट के मुताबिक, रेगुलर वीकेंड को छोड़कर राष्ट्रीय छुट्टियों और बड़े त्योहारों के कारण 15 दिनों तक ट्रेडिंग बंद रहेगी. इस शेड्यूल में होली, गणतंत्र दिवस, बकरी ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे खास मौके शामिल हैं. खास बात ये है कि मार्च में सबसे ज्यादा मार्केट छुट्टियां होंगी. जबकि अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर में भी कई दिन मार्केट बंद रहेगा.

इसलिए ट्रेडर्स के लिए पहले से प्लान बनाना जरूरी है. भारतीय स्टॉक मार्केट, जिसमें BSE और NSE दोनों शामिल हैं. राष्ट्रीय छुट्टियों, बड़े धार्मिक त्योहारों और कुछ क्षेत्रीय मौकों पर बंद रहता है. इन घोषित छुट्टियों के अलावा, पूरे साल हर शनिवार और रविवार को ट्रेडिंग बंद रहती है.

कब-कब है हॉलिडे?

26 जनवरी, 2026 (सोमवार): गणतंत्र दिवस

3 मार्च, 2026 (मंगलवार): होली

26 मार्च, 2026 (गुरुवार): श्री राम नवमी

31 मार्च, 2026 (मंगलवार): श्री महावीर जयंती

3 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार): गुड फ्राइडे

14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार): डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1 मई, 2026 (शुक्रवार): महाराष्ट्र दिवस

28 मई, 2026 (गुरुवार): बकरी ईद

26 जून, 2026 (शुक्रवार): मुहर्रम

14 सितंबर, 2026 (सोमवार): गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार): दशहरा

10 नवंबर, 2026 (मंगलवार): दिवाली–बलिप्रतिपदा

24 नवंबर, 2026 (मंगलवार): प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25 दिसंबर, 2026 (शुक्रवार): क्रिसमस

स्टॉक मार्केट अपने सामान्य शेड्यूल के अनुसार काम करता रहेगा. सुबह 9:00 बजे खुलेगा और शाम 3:30 बजे बंद होगा. प्री-मार्केट सेशन सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक चलता है, जिसके दौरान ऑर्डर दिए जाते हैं. रेगुलर ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होती है.

2026 में मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख

मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार 8 नवंबर, 2026 को होगी. मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय स्टॉक मार्केट में एक घंटे का प्रतीकात्मक सेशन होता है जो नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है.